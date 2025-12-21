NAK: Brüsszelben is hallattuk az agrárium hangját

Több mint száz magyar gazdálkodó is részt vett a mintegy tízezer fős összeurópai gazdatüntetésen csütörtökön Brüsszelben – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vasárnap az MTI-vel.

A nagyszabású demonstráción a többi között az uniós agrárforrások tervezett elvonása, valamint az Ukrajnával és a dél-amerikai Mercosur-országokkal való szabadkereskedelmi megállapodás ellen tiltakoztak – emlékeztettek.

Azt írták, a csaknem tízezer tüntető mintegy húsz országból – köztük Magyarországról – érkezett a brüsszeli demonstrációra, a szervező a Copa-Cogeca uniós termelői szervezet és számos európai agrár-érdekképviselet, köztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége volt.

„Európa-szerte forrnak az indulatok, a tagországok, így hazánk termelői is fel vannak felháborodva” – emelték ki. Hozzátették, a gazdákkal közösen teljes irányváltást követeltek és továbbra is követelik azt az Európai Bizottságtól.

„Határozottan tiltakozunk a bizottság júniusban közzétett javaslata ellen, miszerint a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, valamint megszüntetnék az önálló uniós közös agrárpolitikát (KAP)”

– közölték.

Ezzel szemben indokoltnak tartják a mezőgazdasági költségvetés legalább a 2021-2027-es szintjének megtartását és annak inflációval arányos emelését, valamint a KAP kétpilléres struktúrájának fenntartását is. Emellett szerintük nem elfogadható, hogy csökkenjen a gazdáknak járó területalapú jövedelemtámogatás, illetve az a terv sem, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő, öregségi nyugdíjban részesülő gazdák ne kaphassanak többé ilyen támogatást.

„Az Európai Bizottság alapos előkészítés nélkül, az érintettekkel való egyeztetés, és hatástanulmányok készítése nélkül tervez döntéseket hozni, ami tarthatatlan. Követeljük továbbá, hogy Brüsszel ne kössön olyan kereskedelmi megállapodásokat EU-n kívüli országokkal, amelyek veszélyeztetik az európai mezőgazdasági termelőket és élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek a fogyasztók számára is. Az Ukrajnából, Brazíliából vagy éppen Marokkóból érkező importtal szemben ugyanis nem várják el az EU-ban kötelező élelmiszerbiztonsági előírásokat, ellenőrzés nélkül engedik be ezeket az európai piacra” – áll a közleményben.

A kamara hangsúlyozta: nem hagyják, hogy az Európai Bizottság tönkretegye az agráriumot.

MTI/Felvidék.ma