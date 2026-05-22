Az EU egy évre felfüggesztette bizonyos műtrágyák vámját

(Fotó: pixabay.com)

Az Európai Unió Tanácsa egy évre felfüggesztette az uniós mezőgazdasági termelésben használt nitrogénalapú műtrágyákra – köztük a karbamidra és az ammóniára – kivetett vámtarifákat – közölte az uniós tanács pénteken.

A brüsszeli közlemény szerint az intézkedés célja az uniós gazdálkodók és a műtrágyaipar költségeinek csökkentése.

A felfüggesztés csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket még nem importáltak vámmentesen az EU-ba olyan országokból, amelyek preferenciális hozzáféréssel rendelkeznek az úgynevezett legnagyobb kedvezményes elbánású (MFN) vámtarifák alapján.

Az intézkedés a 2024-es legnagyobb kedvezményes import mennyiségének megfelelő árukvótára korlátozódik, valamint az Oroszországból és Fehéroroszországból ugyanebben az évben importált mennyiség 20 százalékára.

A felfüggesztés nem vonatkozik az Oroszországból importált termékekre, válaszul az Ukrajna elleni háborúra. Az intézkedés a Fehéroroszországból importált termékekre sem vonatkozik, tekintettel arra, hogy az ország támogatja Oroszország háborúját, valamint – mint írták – Minszk „semmibe veszi” a nemzetközi jogot, az alapvető szabadság-, illetve emberi jogokat.

Az uniós tanács kiemelte:

a döntés jobb hozzáférést biztosít az európai gazdálkodóknak a megfizethető, megbízható műtrágyaellátáshoz, és segít rugalmasabb ellátási láncokat és partnerségeket kiépíteni világszerte.

Az intézkedés továbbá csökkenti az EU függőségét Oroszországtól és Fehéroroszországtól a műtrágyatermékek esetében, és segít egy diverzifikáltabb kereskedelmi hálózat kiépítésében – tették hozzá.

Az intézkedés az EU hivatalos kihirdetését követő napon lép hatályba, és egy évig lesz alkalmazandó. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a műtrágyapiacot, és szükség esetén javasolja a felfüggesztés meghosszabbítását vagy módosítását – tették hozzá.

MTI/Felvidék.ma

