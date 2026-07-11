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Maradnak a jelentős hőmérsékleti különbségek az országban

BN
BN
Illusztrációs felvétel (Fotó: pexels)

A regionális hőmérsékleti különbségek a következő napokban is megmaradnak Szlovákiában – hívta fel a figyelmet a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ). Míg az ország nyugati részén az évszaknak megfelelő hőmérséklet várható, keleten és északon továbbra is hűvösebb időre kell számítani. Július 12-én, vasárnap ezeken a területeken ismét előfordulhatnak csapadékos időszakok.

„Fokozatosan valóban melegebb légtömeg érkezik térségünkbe, az időjárás összképét azonban továbbra is bonyolítja az északkelet felől húzódó magassági teknő, keleten pedig a nedvesebb levegő is szerepet játszik. Emiatt gyakran képződik majd felhőzet, és csapadék is várható. Míg Ógyallán, illetve a délnyugati országrész hasonló adottságú területein a július második tíznapos időszakának nagy része trópusi nap lehet, addig például Eperjesen még néhány napot várni kell a 30 Celsius-fok elérésére. Sőt, még a jelenlegi előrejelzések szerint legmelegebbnek ígérkező július 18-án sem biztos száz százalékig, hogy a hőmérséklet eléri a 30 fokot” – közölte az intézet.

A SHMÚ arra is felhívta a figyelmet, hogy az interneten ismét olyan hírek jelentek meg, amelyek egy újabb hőhullám érkezéséről szólnak. Az intézet emlékeztetett arra, hogy a meteorológusok csak akkor beszélnek hőhullámról, ha legalább öt egymást követő napon a napi csúcshőmérséklet eléri a 30 Celsius-fokot, és ezen időszak során legalább egy napon a hőmérséklet a 35 Celsius-fokot is eléri.

„Az utolsó hőhullám Szlovákia területén június és július fordulóján ért véget. Azóta országszerte viszonylag kevés igazán meleg napot tapasztalhattunk. Erről elsősorban Észak- és Kelet-Szlovákia lakói tudnának beszámolni, ahol a július első tíz napja az átlagosnál hűvösebb volt. Nyugat felé haladva kedvezőbb volt a helyzet, ezért ott július 1-je óta sem beszélhetünk kifejezetten hűvös időjárásról”

– tette hozzá a SHMÚ.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

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