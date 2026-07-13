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Blaha szerint a Smer nem fogja támadni a koalíciós partnereit

NZS
NZS
Ľuboš Blaha (Fotó: TASR)

A Smer nem fogja támadni a koalíciós partnereit a választást megelőző időszakban, állította Ľuboš Blaha EP-képviselő, a párt tagja a SITA hírügynökségnek nyilatkozva. Elismerte azonban, hogy a koalíción belül növekvő feszültség tapasztalható, és megjegyezte, hogy Andrej Danko, az SNS elnöke időnként inkább ellenzéki politikusként viselkedik.

„A Smer filozófiája, hogy sem az SNS-t, sem a Hlas-t nem támadjuk. Ha probléma van, azt magunk között oldjuk meg. Egymás kritizálása biztosan nem szolgálja azoknak a választóknak a javát, akik a kormánykoalícióra szavaztak” – állapította meg.

Elismerte azonban, hogy a választások közeledtével – legyen szó akár az őszi önkormányzati és megyei választásokról, akár a jövő évi parlamenti választásról – még a koalíciós partnerek között is érezhető a választások előtti kampányhangulat.

„Az SNS részéről tapasztaljuk, ahogy előhoz bizonyos témákat. Néha, amikor Andrej Dankót hallgatom egy-egy ellenzéki képviselővel vitázva, úgy tűnik, mintha két ellenzéki képviselő ülne ott. Ez egy kicsit bizarr helyzet, de nincs mit tenni, közelednek a választások” – jelentette ki az EP-képviselő.

Szerinte a Smer számára az ellenzék mindig politikai ellenfél lesz. „Különösen a Progresszív Szlovákia, érthető módon. Ez azt jelenti, hogy mi semmilyen módon nem fogjuk kommentálni ezeket a támadásokat, még akkor sem, ha azok néha nagyon csúnyák” – tette hozzá.

Blaha szerint nehéz lesz konszenzusra jutni a jövő évi állami költségvetés kapcsán, mivel Szlovákiának kedvezőtlen gazdasági helyzettel kell megbirkóznia. Főként a német gazdaság problémáit, az energiaválságot és az Európai Unió gazdaságának általános állapotát említette.

„Nehéz lesz megállapodásra jutni. Tudatosítanunk kell, hogy Szlovákia gazdasága nyitott, Németország súlyos válságban van, az Európai Unió súlyos válságban van, és energiaválság is van. Ennek ellenére megpróbáljuk fenntartani a szociális szintet, mert baloldali pártként ez alapvető számunkra” – mondta. Blaha elutasította a szociális intézkedések korlátozására vonatkozó feltételezéseket, beleértve a 13. havi nyugdíj folyósítását. Ezeket a Smer zászlóshajójának nevezte.

NZS/Felvidék.ma/SITA

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