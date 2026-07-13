A hála és a közösség ünnepe volt a lévárti falunap

Szentmisével, ünnepi műsorral és közös vendéglátással tartották meg július 11-én a Nagyrőcei járásban fekvő lévárti falunapot. A közösségi együttlét mellett az idei rendezvény egyik legmeghatóbb pillanata Halász Márta polgármester köszöntése volt, akinek 36 év után lezárul a település élén végzett munkássága.

A falunap résztvevői délelőtt fél tizenkettőkor gyülekeztek a kultúrház előtt, majd közösen vonultak a templomhoz Gömör egyik legapróbb településén. Az ünnepi szentmise délben kezdődött, amelyet Kerdík Milan, Rákai Gábriel és Galo Gábor plébános celebrált.

A szentmisét követő ünnepi műsorban Agócs Sándor, Ambrus Mónika és Gyenes Veronika lépett fel, valamint közreműködött a Harkácsi Asszonykórus is. A kulturális program után a szervezők ünnepi vendéglátással várták a résztvevőket, a jó hangulatról pedig a Füleki Viharmadár Zenekar gondoskodott.

Az idei falunap ugyanakkor nemcsak a közös ünneplésről és a hagyományok ápolásáról szólt. A rendezvényen külön is köszöntötték Halász Mártát, aki 36 éven keresztül vezette Lévártot.

A polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt évtizedek során segítették munkáját, támogatták a települést és hozzájárultak a helyi közösség építéséhez.

Fia, Halász Attila megható szavakkal méltatta édesanyja kitartó, alázatos és példamutató munkáját, amelyet az elmúlt évtizedekben a faluért és a magyar közösségért végzett. A lévártiak így nemcsak egy falunapot ünnepeltek együtt, hanem hálájukat és elismerésüket is kifejezték a több évtizedes szolgálatért.

A rendezvényen jelen voltak a Magyar Szövetség Beszetrcebányai megyei képviselői közül Antal Zoltán, Cziprusz Zoltán és Juhász Péter, valamint a párt képviselői: Deák János, Halász Attila, Szabó Zoltán és Váradi Zsolt is.

A lévárti falunap megmutatta, hogy a közös ünnepek nemcsak a találkozásra és a szórakozásra adnak alkalmat, hanem arra is, hogy egy közösség megálljon egy pillanatra, számot vessen az elmúlt évtizedekkel, és köszönetet mondjon azoknak, akik hosszú időn át szolgálták a települést.

A képeket Szabó Zoltán és Cziprusz Zoltán készítette.

SZE/Felvidék.ma