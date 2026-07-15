Egy kisközség nagy napja – Barton átadták a multifunkciós sportpályát

A hétszáz lelket számláló Bart község Párkánytól 22 kilométerre, a Garammenti-hátság és az Alsó-Garam-mente közötti enyhén dombos vidéken fekszik. A történelmi Magyarország idején Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott.

A községben július második hétvégéjén adták át azt a multifunkciós sportpályát, amely a MIRRI Integrált Területi Beruházások európai uniós fejlesztési alapjának támogatásával épült meg, Nyitra megye fejlesztési stratégiájának támogatásával.

Hogy a párkányi régióban miként kerülhetett Bart községbe ez a jelentős beruházás, az a Nyitra megyei frakció Magyar Szövetség képviselőinek munkáját dicséri. Ennek részleteit az ünnepségen Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, a Nyitra Megyei Fejlesztési Tanács tagja ismertette.

A tartánburkolatú, gumiőrleményes küzdőtérrel és művilágítással ellátott, többcélú sportpálya megvalósításának folyamatáról Hubač Sándor polgármester számolt be.A nagyszabású ünnepségen jelen volt és felszólalt Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke, Csenger Tibor megyei alelnök és Farkas Iván frakcióvezető.

Hubač Sándor polgármester elmondta, hogy erre az ünnepi alkalomra a testvértelepülések képviselőit is meghívták. A köszöntőket követően Farkas Zsolt atya, Bart plébánosa megáldotta az új létesítményt, és Isten áldását kérte a jövőbeni sikeres és balesetmentes sportolásra.

A rendezvény méltó módon futballtornával kezdődött, amelyen a hazaiak és a testvértelepülések csapatai mérték össze tudásukat. A Bajna, Farád, Bart és a Felvidéki Kurucok csapatai léptek pályára.

Az ünnepségen fellépett a Kéméndi Bokréta néptáncegyüttes, a népdalcsokrot pedig Barti Éva és Kovács László előadásában hallhatta a közönség, Mezei Zsolt és Vida György zenekíséretével.

Az esti órákban a nagy múltú Trapéz zenekar koncertjére került volna sor, ám a zenekar egyik tagja egészségügyi okok miatt nem tudott részt venni az eseményen, ezért a koncert – sokak sajnálatára – elmaradt. Az utcabálon a Gramafon együttes gondoskodott a hangulatról régi slágereket felvonultató műsorával, a mulatság pedig egészen a hajnali órákig tartott.

Méry János – aki az ünnepségen a Felvidéki Kurucok focicsapatát képviselte – elmondta, hogy a jó hangulatú focitorna után Hubač Sándor polgármesterrel arról beszélgettek: a szétszaggatottságot megtapasztalva ideje arra koncentrálnia a felvidéki magyarságnak, ami összeköti, nem pedig arra, ami szétválasztja. „A Felvidéken egyetlen magyar párt van és a magyarok érdekeit csakis magyar párt képviselheti.” – mondta Méry János, az Esterházy Akadémia elnöke, a felvidéki közélet ismert szereplője.

A falu első emberétől megtudtuk, hogy az újonnan átadott többfunkciós sportpálya számos sportág gyakorlására nyújt lehetőséget. A létesítmény alkalmas tenisz, röplabda, kézilabda, kosárlabda, lábtenisz, kispályás labdarúgás és tollaslabda játékára is.

Az új létesítmény a templom és a plébániahivatal mögötti téren kapott helyet. A pályát szegélyező fák alatt fitneszgépek sorakoznak, emellett gyermekhinták és sakkasztalok is várják a falu lakóit.

Hubač Sándor polgármester portálunknak elmondta, hogy a jövőbeni tervek között szerepel a régi iskola és az óvoda udvarának felújítása, valamint egy új épületegyüttes kialakítása is, amely szintén sokrétű sport- és szabadidős lehetőséget kínál majd minden korosztály számára.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma