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Itt és Most

23,2 millió euróba kerül az őszi összevont választás megrendezése

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: SITA

Közel 23,2 millió eurót különített el a kormány az őszi összevont helyhatósági és megyei választás megrendezése. A belügyminisztérium költségvetéséből 20 094 250 euró megy a lebonyolításra, a Statisztikai Hivataléból pedig 3 080 560 euró.

A pénzt egyebek mellett a választási bizottsági tagok és jegyzőkönyvvezetők jutalmazására fordítják, továbbá a szavazóhelyiségek kialakítására és felszerelésére, valamint a szavazólapok, útmutatók és választási tájékoztatók kinyomtatására és a közbiztonság ellenőrzésére.

A Statisztikai Hivatal az adatok feldolgozásának költségeire kapja a pénzt.

Az összevont választás október 24-én lesz. Egyszerre választ a lakosság polgármestert, önkormányzati és megyei képviselőket, valamint megyeelnököt. Pozsonyban és Kassán az egyes városrészek vezetését is megválasztják.

TASR/Felvidék.ma

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