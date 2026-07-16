23,2 millió euróba kerül az őszi összevont választás megrendezése

Közel 23,2 millió eurót különített el a kormány az őszi összevont helyhatósági és megyei választás megrendezése. A belügyminisztérium költségvetéséből 20 094 250 euró megy a lebonyolításra, a Statisztikai Hivataléból pedig 3 080 560 euró.

A pénzt egyebek mellett a választási bizottsági tagok és jegyzőkönyvvezetők jutalmazására fordítják, továbbá a szavazóhelyiségek kialakítására és felszerelésére, valamint a szavazólapok, útmutatók és választási tájékoztatók kinyomtatására és a közbiztonság ellenőrzésére.

A Statisztikai Hivatal az adatok feldolgozásának költségeire kapja a pénzt.

Az összevont választás október 24-én lesz. Egyszerre választ a lakosság polgármestert, önkormányzati és megyei képviselőket, valamint megyeelnököt. Pozsonyban és Kassán az egyes városrészek vezetését is megválasztják.

TASR/Felvidék.ma