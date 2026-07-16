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Kitekintő

Kizárja az EU az ideiglenes védelemből a katonakorú ukrán férfiakat

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: AFP

Jövő tavasztól a 23 és 60 év közötti ukrán férfiak nem kaphatnak ideiglenes védelmi státuszt az EU-ban. Akik már itt vannak, azokra nem vonatkozik a szigorítás.

2027 márciusától nem kaphatnak ideiglenes védelmet az Európai Unióban a katonai szolgálatra alkalmas korú ukrán férfiak. A korlátozásról az uniós tagállamok nagykövetei döntöttek szerdán, az ukrán kormány kérésére, és azzal a céllal, hogy hozzájáruljanak az ukrán hadsereg megerősítéséhez.

A 23 és 60 év közötti férfiak jövő tavasztól kezdve csak akkor részesülhetnek védelemben az EU-ban, ha már teljesítették a katonai szolgálatukat.

Ukrajnában a hadiállapot miatt a 23 éves és annál idősebb férfiak többsége nem hagyhatja el az országot. A hadkötelezettség alól mentesülnek a hadköteles szolgálatra alkalmatlannak minősített fogyatékossággal élők, a három vagy több, 18 év alatti gyermeket nevelő apák, valamint azok, akik főállásban beteg hozzátartozót ápolnak.

Ennek ellenére az elmúlt években voltak olyanok, akik illegálisan átlépték az országhatárt, és ideiglenes védelmet kaptak valamelyik uniós tagállamban. A Frontex adatai szerint idén közel ezer ember lépett be illegálisan az EU-ba Ukrajna felől, 2025-ben pedig több mint tízezren tettek így.

A felnőtt férfiak az Európában tartózkodó ukrán menekültek 26 százalékát teszik ki, arról azonban nincsen adat, hogy közülük hányan katonakorúak, és hányan léptek be illegálisan az EU-ba. Azokat nem érinti a szabályváltozás, akik már megkapták az ideiglenes védelmet az EU-ban.

Az uniós nagykövetek 2028 márciusáig meghosszabbították a háború elől menekülő ukránok számára az ideiglenes védelmi státuszt, amivel menedékjog iránti kérelem benyújtása nélkül élhetnek az EU területén. 2026. május 31-én 4,38 millió, Ukrajnából elmenekült ember állt ideiglenes védelem alatt. A státusz feljogosítja őket arra, hogy az EU-ban tartózkodjanak, dolgozzanak, orvosi ellátást kapjanak és oktatásban részesüljenek.

A legtöbb ukrán Németországban él ideiglenes védelmi státusszal, ott több mint 1 millió 250 ezren vannak. A második helyezett Lengyelország 955 ezer fővel, a harmadik pedig Csehország 369 ezerrel.

Spanyolországban, Olaszországban, Szlovákiában, Romániában és Bulgáriában is több mint százezer ukrán menekült él ideiglenes státusszal. Magyarországon csupán 33 ezer ukrán menekültet tartanak nyilván, ez a legalacsonyabb szám Ukrajna uniós szomszédai közül.

Euronews.com/Felvidék.ma

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