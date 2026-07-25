Orbán Viktor ellenállási politikát hirdetett Tusványoson

Fidesz ellenzéki politika helyett ellenállási politikát hirdet a szabadság új, széles koalíciójának megteremtése érdekében a Tisza Párt által épített önkényuralmi rendszerrel szemben – hangoztatta Orbán Viktor szombaton Tusnádfürdőn, a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor zárónapján tartott előadásában. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán reagált a volt miniszerelnök szavaira.

Orbán Viktor szerint ma a demokrácia és a jogállam felszámolása zajlik Magyarországon, ami a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Orbán Viktor azt mondta: „ez bűncselekmény”, és bár most nincs, „de akkor majd lesz jelentősége, amikor visszaállítjuk a jogállamot, és akkor komoly jelentősége lesz”.

Jelezte: személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal az ellenzék felét „kizárták a politikából”, valamint

„személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt, és ezzel megszüntették a jogállamot is”.

Elmondta: a Tiszára szavazó mintegy 3,5 millió ember most még azt hiszi, hogy az önkényt csak a fideszesek ellen fogják használni, de tévednek. Az önkény lényege az, hogy a hatalom többé nem ismeri el a saját korlátait és egy napon a Tisza-szavazók is arra ébrednek, hogy nincs senki, aki megvédje őket a hatalom visszaéléseivel szemben – mondta.

Összegzése szerint ez az új hatalom agresszív, erőszakos és visszaél az erejével. Nem az ország ügyeivel foglalkozik, hanem az ellenzék üldözésével, nem egységet próbál teremteni, hanem fölforgatja Magyarországot és felborítja a társadalmi békét – sorolta a Fidesz elnöke.

Orbán Viktor a Magyarországon kiépülő politikai rendszert a venezuelai történésekhez hasonlította,

amelyről azt mondta, sajátos elegye a kommunista gondolkodásnak, a politikai önkénynek és a gazdasági elnyomásnak.

Szerinte akik tavasszal a változás mellett szavaztak, „nem hiszem, hogy a bizalommal való visszaélésre szavaztak volna”. A többségük jóhiszemű volt, kevesebb kormányzati hibát és több gazdasági eredményt vártak – mondta.

Hozzátette: a vereség után mindig önkritikusan kell nézni a világot, de erre most nem sok idő maradt, mert

„Magyarországon veszélybe került a szabadság”. Ezért az önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani – jelentette ki a Fidesz elnöke.

A teendők közé sorolta a Fideszről terjesztett hazugságok kitartó cáfolatát, a gazdasági helyzet fenyegetéseinek ismertetését, az elmúlt 16 év eredményeinek megvédését, a hatalmi visszaélések áldozatainak megvédését és az önkényuralom elleni összefogás kialakítását.

„Álljunk ki a szabadság mellett, építsük fel a lehető legszélesebb ellenállást, hozzuk létre a lehető legszélesebb összefogást a szabadság mellett! Meg kell védenünk Magyarországot, mert nem lehetünk szégyenszemre Európa banánköztársasága!” – fogalmazott a volt miniszterelnök.

„A mi dolgunk az, hogy kitartsunk a két és félmillió szavazónk mellett”

– jelentette ki a Fidesz elnöke.

Orbán Viktor azonban megjegyezte: ez kevés a többséghez. A többséghez hiányzó százezreket „a valóság keltette politikai hullámok fogják elhozni”, és együtt ki fogják adni „a szabadság új, széles koalícióját”, amellyel „meglesz a többség a szabadság és a demokrácia helyreállítása mellett” – fogalmazott.

A volt miniszterelnök kitért arra, hogy áprilisban a magyarok 53 százaléka szavazott a Tiszára, 47 százaléka pedig ellene, hozzátéve, hogy ez az arány hamarabb megfordul majd, mint most gondolnák. Ezt azzal magyarázta, hogy a „tiszás önkényuralmi rendszernek” nincsenek meg a gazdasági alapjai. Szerinte a tiszás szavazók is hamarosan ráébrednek, hogy „nem ilyen lovat” akartak.

Magyar Péter: menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges

Menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges – reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő Tusnádfürdőn szombaton elmondott beszédére.

„Köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország!”

– írta a kormányfő.

MTI