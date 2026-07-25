Saját mesehőst alkotott a Meskete közössége

Megalkotta első saját mesehősét a Meskete.hu közössége: a Sorell nevű karakter egy nyílt alkotói pályázat eredményeként született meg – közölte a meseplatform az MTI-vel pénteken.

A Meskete.hu

az első magyar, online közösségi gyerekmese portál, ahol profi meseszerzők és amatőr, hobbi írók osztják meg saját meséiket.

Az alkotókat illusztrátorok segítik, a mesékből pedig hangosmese is készülhet.

A közösség jelenleg több mint ezer szerzőt, nyolcezer mesét, kétezer hangosmesét és harminckétezer olvasót számlál, a történetek összesített olvasottsága pedig hamarosan eléri a hétmilliót.

A közlemény szerint a platform első saját mesehőse, Sorell egy hosszabb közösségi alkotói folyamat eredményeként jött létre. A karakter megtervezésére kiírt nyílt pályázatra több mint negyven pályamunka érkezett, végül Czenki Vivien terve alapján készült el a figura, amely a jövőben a platform meséinek és közösségi projektjeinek visszatérő szereplője lesz.

A kezdeményezés célja, hogy bemutassa, miként születhet egy közösség együttműködésével kortárs magyar mesevilág.

A platform több szerzőjének meséje korábban a Csukás Meserádió műsorában is bemutatkozott – áll a közleményben.

MTI