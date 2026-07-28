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Peter Pellegrini Pekingben tárgyalt

Szlovákia és Kína kapcsolatai kiválóak

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Szlovákia és Kína kapcsolatai kiválóak, az Európai Unión kívül Kína Szlovákia legfontosabb kereskedelmi partnere – jelentette ki kedden, július 28-án Pekingben Peter Pellegrini köztársasági elnök a Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott magas szintű megbeszélést követően.

A szlovák államfő ugyanakkor rámutatott a két ország közötti negatív kereskedelmi mérlegre is, hiszen Szlovákia jelenleg jóval többet importál Kínából, mint amennyit oda exportál. A találkozó alkalmával Pellegrini éppen ezért határozottan szorgalmazta, hogy a jövőben lényegesen jobb hozzáférésük legyen a szlovák vállalatoknak a hatalmas kínai piachoz.

Ahogy a kínai elnök fogalmazott, nem a konfrontáció, hanem a kölcsönös együttműködés előnyös mindkét fél számára. Peter Pellegrini hangsúlyozta, Szlovákia is azt az álláspontot fogja képviselni, hogy kerekasztal-beszélgetések, tárgyalások és konstruktív párbeszéd útján kell megoldást találni arra, hogy a kínai piacok nyitottabbá váljanak nemcsak a szlovák, hanem az európai vállalatok előtt is.

Kínai beruházások, csúcstechnológia és mesterséges intelligencia

Az államfő kiemelte, hogy a kínai befektetők kifejezetten biztonságos célpontként tekintenek Szlovákiára, ahol már jelenleg is aktívak, és számos további projekt előkészítése van folyamatban.

Jelentős fejlesztések zajlanak az autógyártás, a speciális technológiák, valamint a repülőgépipar területén egyaránt, Szlovákia pedig nyitott arra, hogy a jövőben még kedvezőbb feltételeket alakítson ki a kínai beruházók szlovákiai piacra lépéséhez.

A két államfő a lehetséges jövőbeni együttműködési területeket is áttekintette, ahol Pellegrini a modern technológiák és a mesterséges intelligencia terén látja a legnagyobb kitörési lehetőségeket. Kína ma már a világtrendek meghatározója az űrkutatástól a robotikáig, ezért a szlovák elnök szerint elengedhetetlen a kapcsolatok fenntartása, a legjobb gyakorlatok átvétele és azok mielőbbi hazai alkalmazása.

Oktatási partnerség és a béke kérdése

A pekingi csúcstalálkozón az oktatási és kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok megerősítése is napirendre került.

Pellegrini jelezte, hogy a tárgyalásokról tájékoztatni fogja Tomáš Drucker oktatási minisztert, akit felkér majd arra, hogy a szlovák tudományos és kutatóintézetek képviselőivel közösen tegyen hivatalos látogatást Kínában.

A két államfő megbeszélésén a globális geopolitikai helyzet is kiemelt témát képezett, és mindkét vezető egyetértett abban, hogy a jelenlegi fegyveres konfliktusokra nem létezik katonai megoldás.

A szlovák köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy az egyetlen járható út a mielőbbi párbeszéd megkezdése, a harci cselekmények leállítása és a tartós békés rendezés keresése.

TASR / Felvidék.ma

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