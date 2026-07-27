Kínába utazott az államfő, Hszi Csin-pinggel is tárgyal

Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására hétfőn Kínába, Pekinge utazott Peter Pellegrini köztársasági elnök. A szlovák államfőt Sun Jie-li, a Kínai Népköztársaság kulturális és idegenforgalmi minisztere fogadta a repülőtéren – tájékoztatott a TASR hírügynökség.

„A legfontosabb napirendi pont Pellegrini és Hszi Csin-ping találkozója lesz. A szlovák-kínai kapcsolatok fejlesztéséről, a gazdasági együttműködés erősítéséről, valamint aktuális nemzetközi kérdésekről tárgyal a két elnök” – jelentette az elnöki hivatal kommunikációs osztálya.

Pellegrini találkozik Li Csianggel, a Kínai Népköztársaság miniszterelnökével, és Csao Lö-csivel, a kínai parlament elnökével, és fontos technológiai innovációs központokat látogatnak meg.

Ötödik alkalommal látogat Kínába szlovák államfő az önálló Szlovákia megalapítása óta, és ez az első államfői látogatás az utóbbi 16 évben.

„A látogatás lendületet adhat a szlovák-kínai kapcsolatoknak, és előremozdítja az együttműködést a kereskedelem, a beruházások, az innováció és a modern technológiák területén”

– tette hozzá a külügyminisztérium.

MTI/Felvidék.ma