Akár 38 fokos hőség és harmadfokú riasztások érvényesek kedden

A rendkívüli hőhullám kedden, augusztus 4-én is rendületlenül folytatódik Szlovákia-szerte, az ország nagy részén harmadfokú hőségriasztást léptettek életbe, a csúcshőmérséklet pedig néhol akár a 38 Celsius-fokot is elérheti.

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatása szerint a legmagasabb szintű figyelmeztetés mellett első- és másodfokú riasztások is érvényben vannak.

A meteorológusok előrejelzése alapján a kánikula miatti korlátozó intézkedések és figyelmeztetések egységesen 13:00 és 20:00 óra között érvényesek a legveszélyeztetettebb régiókban.

A legmagasabb, harmadfokú riasztást egész Pozsony, Nyitra és Nagyszombat megyére, valamint Besztercebánya, Trencsén és Kassa megye jelentős részére adták ki. Másodfokú riasztás lépett életbe Zsolna és Eperjes megye nagy részén, továbbá az Iglói, a Gölnicbányai, a Puhói, a Vágbesztercei, az Illavai, a Breznóbányai és a Besztercebányai járásban, ahol a hőmérő higanyszála elérheti a 35 Celsius-fokot. Az északibb területeken, így a Turdossini, a Námesztói, a Liptószentmiklósi, az Ólublói, a Poprádi és a Késmárki járásban elsőfokú riasztás van érvényben, ám a hőmérséklet ezekben a régiókban is megközelíti a 33 Celsius-fokot.

Egészségügyi veszélyek és a Közegészségügyi Hivatal intelmei

A szélsőségesen magas hőmérséklettel kapcsolatban a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala hangsúlyozza, hogy a veszélyeztetett csoportok közé tartoznak a kisgyermekek, az idősek, a várandós nők, valamint a krónikus betegségben – különösen a szív- és érrendszeri, légzőszervi vagy mentális panaszokban – szenvedők és a túlsúlyos emberek.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a magas külső hőmérséklet a szervezet túlmelegedéséhez és súlyos egészségügyi komplikációkhoz vezethet, beleértve a testhőmérséklet hirtelen megemelkedését, a gyengeséget, az álmosságot, a fejfájást, a szédülést, a hányingert vagy a hányást. Szélsőséges esetben súlyos rosszullét és keringési összeomlás is bekövetkezhet, amely bizonyos körülmények között – különösen a kockázati csoportokba tartozóknál – akár végzetes kimenetelű is lehet.

A hatóságok kiemelik, hogy a legfontosabb alapszabály a rendszeres és megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, amelyet még a szomjúságérzet hiányában sem szabad elhanyagolni.

A kánikulai órákban indokolt a fizikai aktivitás drasztikus csökkentése, a közvetlen napsütés elkerülése, valamint a szabadban töltött idő minimálisra korlátozása. A mentőszolgálatok szakemberei emellett azt javasolják, hogy a forró napokon könnyebben emészthető ételeket fogyasszunk, viseljünk szellős öltözetet, hordjunk fejfedőt és napszemüveget, valamint használjunk megfelelő fényvédő krémeket.

Külön nyomatékkal hívják fel a figyelmet arra, hogy gyermekeket és háziállatokat még rövid időre sem szabad sem a tűző napon, sem pedig a parkoló gépjárművekben hagyni. Amennyiben bárki szédülést, gyengeséget, hányingert vagy ájulás közeli állapotot tapasztal, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérnie. A tartós hőség és a szárazság mindemellett a szabadtéri tűzesetek kialakulásának kockázatát is jelentősen megnöveli.

Éjszaka megdőlt a melegrekord: 27,5 fokot mértek Szlovákiában

Szlovákiában augusztus 3-án 4-re virradó éjszaka új rekordot mértek a legalacsonyabb hőmérséklet tekintetében. A Szenicei járásban található Plavecký Peter községben 27,5 Celsius-fokot mértek. Erről a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) tájékoztatott a közösségi médiában.

„A mai éjszaka helyenként rendkívül meleg volt. (…) A rendkívül meleg légtömeg jelenléte, valamint az időnként gyenge vagy mérsékelt szél is elegendő volt ahhoz, hogy két mérőállomáson a levegő hőmérséklete ne csökkenjen 27 Celsius-fok alá” – közölte az SHMÚ. Skalicán sem süllyedt 27 fok alá a hőmérséklet, ott 27,4 Celsius-fokot mértek.

Az SHMÚ szerint ez új országos rekord a legalacsonyabb mért léghőmérséklet tekintetében Szlovákia egész területén. Az eddigi rekordot a 2013. július 29-én Pöstyénben (Piešťany) mért 27,3 Celsius-fok jelentette.

SHMÚ / ÚVZ SR / tasr/Felvidék.ma