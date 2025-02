A fenti megállapításra jutott mások mellett Vladimír Palko volt szlovák belügyminiszter is, aki ezt a véleményét a SITA hírügynökségnek adott interjúja során fejtette ki. Palko szerint a tervet nem támogató európai politikusok a bukaresti NATO-csúcstalálkozón az Ukrajna NATO-ba történő felvétele projektjének jóváhagyásakor végül engedtek a nyomásgyakorlásnak.

Palko szerint akkor Angela Merkel volt német kancellár is világosan kifejezésre juttatta, hogy a NATO Ukrajnával történő bővítésének tervét Oroszország hadüzenetnek fogja tekinteni.

„Lényegében ez okozta a háborút, bár természetesen Oroszország bűne tagadhatatlan és óriási, csakhogy bűnrészesek a nyugati politikusok, a NATO és az EU is, most pedig azt láthatjuk, hogy Ukrajnát pusztulás fenyegeti, bennünket pedig politikai vereség, ami nagy kárunkra lesz“ –közölte Palko.

Úgy véli, hogy Ukrajna NATO-csatlakozásának terve őrültség volt, mivel 2008-ban, amikor erről a NATO-csúcson döntés született, a közvélemény-kutatások világosan kifejezésre juttatták, hogy ukránok milliói egyáltalán nem vágytak a NATO-tagságra, sőt, egyenesen ellenezték azt.

„A közvélemény-kutatások szerint az ukránok 20 százaléka volt a NATO-tagság mellett, 60 százalékuk ellenezte. Óriási esztelenség volt tehát“ – állapította meg. „Ezekkel a tényekkel nem törődtek, senkit nem érdekelt, hogy az ukránok erről mit gondolnak, ezért ideje visszatérni a józan ész talajára” – folytatta.

Szerinte ez amerikai kezdeményezésre történt, mert az USA 2008-ban rákényszerítette Európát, hogy egyezzen bele, nekünk pedig garanciát kell követelnünk arra vonatkozóan, hogy ilyesmi többé ne fordulhasson elő. „Amerika volt a kezdeményezője ennek az egésznek, katasztrófába sodorta Ukrajnát, mert kiprovokálta az orosz inváziót, majd pedig cserben hagyta az ukránokat“ – állapította meg Palko.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)