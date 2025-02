A kommunizmus áldozatainak emléknapja: változatos programok több helyszínen

Változatos programokkal készül idén is a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Terror Háza Múzeum. Február 18. és 28. között rendhagyó tárlatvezetésekkel, történelemórákkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, tablókiállítással, emlékünnepséggel, gyertyagyújtással és ingyenes nyitvatartással emlékezünk a kommunista diktatúrák áldozataira.

A felsorolt programokon kívül, idén színházi bemutatóval is várjuk az emlékező közönséget: Pavel Stantchev Egy éjszaka, két reggel… című kétfelvonásos drámáját február 25-én láthatja először a közönség, a Kertész Imre Intézetben.

Február 18–28. – Rendhagyó történelemórák és múzeumpedagógiai foglalkozások

Az Elmondjuk, hogy tudd! című rendhagyó történelemóráinkon történészeink ismeretterjesztő előadásokat tartanak a történelem iránt érdeklődő felsős és középiskolás diákoknak.

Az órákon a Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet és a Kommunizmuskutató Intézet történészei

a második világháború 1945-ös lezárásának 80. évfordulójához kapcsolódva mutatják be azokat a változásokat, amelyek hosszú időn keresztül meghatározták – és néhány esetben a mai napig meghatározzák – Magyarország és Európa sorsát.

Az előadások keretében a diákok megismerhetik még a háború utáni győztes–vesztes kategorizálás buktatóit, a kommunista hatalomátvétel magyarországi történetét, a szovjet terror dimenzióit, ezen belül a Gulág és a Gupvi táboraiba elhurcolt több mint 700 ezer magyar ember sorsát, a női emancipáció 1945-ben felgyorsuló történetét, a német kérdés 1945 utáni „rendezésének” hátterét, vagy éppen a magyarországi svábok kitelepítésének történetét.

Mindemellett a Kommunizmuskutató Intézet Dél-Koreából érkező vendégkutatója, a Hybrid Threat Research Center igazgatója, Bora Park Living next to North Korea, the ghost of the past című angol nyelvű előadását is meghallgathatják a diákok.

A történelemórák mellett múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is várjuk a tanulókat, amelyeken a szovjet kényszermunkatáborokba hurcolt magyarok történetét, a kommunista propagandagépezet és a politikai rendőrség működését, az internáltak sorsát, valamint Magyarország kettős megszállásának történetét ismerhetik meg az érdeklődők. Az előadók korabeli dokumentumok, eredeti műtárgyak, fényképek és mozgóképek segítségével mutatják be a korszak történetét.

A rendhagyó történelemórákon és a múzeumpedagógiai foglalkozásokon való részvétel regisztrációhoz kötött! Bővebb információk ITT.

A Terror Háza Múzeum 2008 óta szervez rendhagyó történelemórákat. Az elmúlt 17 év során közel 550 rendhagyó történelemóra valósult meg, több mint 30 ezer diák és oktatóik részvételével.

Február 24. – Rendhagyó tárlatvezetések

Február 24-én hétfőn, egész nap ismert sportolók, színészek, zenészek, énekesek tartanak rendhagyó tárlatvezetéseket középiskolás diákoknak a Terror Háza Múzeumban. Itt lesznek: Berettyán Nándor, Kopek Janka, Szabó Sebestyén László, Őze Áron színművészek, Berecz István táncművész, koreográfus, Kovács Ákos zeneszerző, Vastag Csaba, Cserpes Laura és Nyerges Attila énekesek, Nagy László kézilabdázó.

(A rendhagyó tárlatvezetések összes meghirdetett időpontja betelt!)

Február 25. – Ingyenes nyitvatartás, emlékünnepség, tablókiállítás, díszelőadás

Február 25-én múzeumunk egész nap ingyenesen tart nyitva. A múzeum a megszokott nyitvatartási rend szerint, 10 és 18 óra között várja az érdeklődőket.

Látogatóink egész nap gyertyagyújtással emlékezhetnek a kommunista diktatúrák áldozataira, a múzeum előtti Hősök falánál.

Február 25-én 14 órától zártkörű emlékünnepség lesz, amely online követhető a Terror Háza Múzeum és a Nemzeti ünnepek és emléknapok Facebook-oldalán.

A kommunizmus pusztítását és áldozatait mutatja be az „Elfejtettük volna?” című tablókiállítás, amely a Csengery utcában, a Terror Háza Múzeum mellett lesz megtekinthető.

Február 25-én 17 órától Pavel Stantchev Egy éjszaka, két reggel… című kétfelvonásos színdarabját láthatja a közönség, a Kertész Imre Intézetben. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány legújabb produkciója a kommunizmus áldozatainak emléke előtt tiszteleg. A történet Kelet-Európában játszódik 1949 decemberében, a sztálini tisztogatások idején. Egy fiktív kommunista állam vezetője kivégzésére vár a börtöncellájában, amikor éjszaka váratlanul látogatói érkeznek: egy államvédelmi tiszt, később pedig egykori szerelme, az ünnepelt írónő. Felajánlják neki a szabadulást, ha megtagadja elveit és együttműködik az államvédelmi szolgálattal.

A darabot a szerző eredetileg bolgár nyelven írta, majd francia nyelven átdolgozta. A Sediánszky Nóra fordításában elkészült színművet a Kossuth-díjas Káel Csaba rendezi. A darab dramaturgja Ugron Zsolna József Attila-díjas író, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója. Kosztov szerepében Őze Áron látható majd, Gesev államvédelmi tisztet Lengyel Ferenc alakítja, Kosztov egykori szerelmét Balázsovits Edit játssza. A darab zenei közreműködője Káel Norbert zongoraművész lesz.

Bővebb információk ITT érhetőek el.

