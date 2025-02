A kormányt jelenleg de jure 77 képviselő támogatja

A kormányt jelenleg a parlament 77 tagja támogatja. Ezt Matúš Šutaj Eštok, a Hlas-SD vezetője jelentette ki arra reagálva, hogy a Rudolf Huliak (független) körüli négy képviselő azt nyilatkozta, támogatja a kormányt. Šutaj Eštok továbbá azt is kijelentette, elfogadja Huliak jelölését az idegenforgalmi és sportminiszteri posztra. Annak is örülne, ha jövő héten a képviselők a parlament új elnökének megválasztásával foglalkoznának.

„Ma de jure 77 tagú többségünk van a parlamentben. Ez összhangban van a kormányfő kijelentéseivel, valamint három politikus törekvéseivel, beleértve Robert Ficót, a Smer-SD elnökét, Andrej Dankót, az SNS elnökét, és magamat mint a Hlas elnökét, hogy stabilizáljuk a helyzetet a kormánykoalícióban, hogy ne a saját ügyeinket oldjuk, hanem újra az emberekért dolgozhassunk”

– mondta.

Huliak jelölését az idegenforgalmi és sportminiszteri posztra elfogadja.

„Ha az államelnök is elfogadja a döntést, és úgy gondolom, az alkotmányból kifolyólag nincs is más lehetősége, és Huliakot kinevezik, akkor miniszteri kollégaként fogom kezelni”

– tette hozzá Šutaj Eštok.

Emellett kijelentette, mindent megtesz azért, hogy mielőbb sor kerüljön a parlament elnökének megválasztására. Ismét megerősítette, hogy a Hlas-SD jelöltje Richard Raši.

„Örülnék neki, ha jövő héten kedden összeülne a parlament, ha lenne egy rendkívüli ülés, melyen többek közt ezzel a programponttal is foglalkoznának”

– mondta.

A parlament elnökének esetleges megválasztását a stabil kormány szimbólumának tartaná. Fico kormányfő csütörtökön átadta Peter Pellegrini államfőnek a kormány átalakítására vonatkozó javaslatát. Ennek része a kormány és a kormányprogram támogatásáról szóló nyilatkozat is, melyet a négy független képviselő is aláírt. Bízik benne, hogy rövid időn belül benyújtja az államfőnek a második átalakításra vonatkozó javaslatát is.

Egyetért az államfővel, hogy a személyi változtatásokról való döntés összekapcsolható a parlament elnökének megválasztásával is. Ezt a koalíciós pártok megállapodása a koalíciós szerződés módosításáról előzte meg.

Ennek keretein belül megváltozott az arány, mely alapján eloszlottak a kormányban betöltött posztok. Újonnan a Smer-SD-hez tartozik a beruházási, régiófejlesztési és informatizációs tárca, valamint az idegenforgalmi és sportminisztérium is.

A koalíciós szerződés módosítására a parlamenti képviselők arányának változása miatt került sor.

TASR/Felvidék.ma