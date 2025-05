Magyarország félreállításával próbálják benyomni az EU-ba Ukrajnát – Fico lenne az utolsó reményünk?

Ha valaki tíz évvel ezelőtt azt mondja, hogy Robert Fico valaha is Magyarország megmentésére siet – akár csak egy pohár langyos csapvízzel –, valószínűleg körberöhögtem volna, majd kértem volna egy erősebb kávét. Most, 2025-ben, amikor a világ a feje tetejére állt és nem is áll szándékában onnan elmozdulni, ez a „gyanakvó” érzés nem sokat változott. És ez a baj…

A Mandiner mai cikke szerint Brüsszelben

május 27-én, az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának ülésén arról döntenek, hogy felfüggesszék-e Magyarország szavazati jogát.

Az indok? Az Európai Unió „alapvető értékeinek súlyos megsértése”. Ezen fel se kapja a fejét az, aki akár csak fél percet is megélt az előző rendszerből, amit „átkosnak” neveztek, de lassan kezdhetjük átértékelni e jelzőt…

Mindez – az ukrán lapok szerint, ahogy a Mandiner cikke idézi – komoly esélyt jelenthet Ukrajna gyorsított csatlakozásának szempontjából, mert a magyar kormány világossá tette, hogy ennek támogatása részéről szóba sem jöhet.

És akkor itt kerül a képbe Robert Fico, aki még mindig bemondhatja, hogy „Kijev, van egy kis probléma”. Az EU Tanácsának döntései egyhangúságot követelnek meg, márpedig Robert Fico szlovák miniszterelnök

„többször jelezte, hogy megvétóz bármilyen Magyarország elleni intézkedést”.

Valahogy mégsem akar részemről jönni a nagy konfettieső, s bizonyos „történelmi tapasztalatok” miatt nem merném egyetlen őszülő hajszálamat sem rátenni, hogy ez így is lesz. Ugyan való igaz, hogy Fico sok mindent mondott, és az is, hogy körberepülte a fél világot, csakhogy ott lehessen Moszkvában a nagy parádén, de ez még nem jelenti azt, hogy május 27-én ne lehetne sajnálatos hascsikarása, ami megakadályozza a szavazáson való részvételben. Vagy akármi.

Ne legyen igazam!

Szűcs Dániel/Felvidék.ma