Megnyílt az első magyar református virtuális magánkönyvtár

Soli Deo Gloria – egyedül Istené a dicsőség néven megnyílt és házhoz, egyházhoz, olvasóhoz megy a világhálón keresztül egyetlen kattintással az első magyar református virtuális magánkönyvtár, amelynek mindenki számára elérhető internetes címe: https://anyflip.com/bookcase/pehbg/. Ebből az alkalomból kérdeztem e roppant érdekes, izgalmas, digitális korhoz alkalmazott új missziói forma kigondolóját és létrehozóját, dr. Békefy Lajos nyugalmazott lelkipásztort, kutató teológust, spirituális újságírót.

Miért hozta létre ezt a virtuális hitkönyvtárat?

Hálás vagyok Istennek, hogy a digitális világkorszak technikai újdonságait, fantasztikus lehetőségeit is felhasználja életmentő evangéliuma, üzenetei továbbítására. Méghozzá villámgyorsan. Évek óta töprengtem azon egyházi újságíróként és a Szentlélek tűzével csontjaimban, felszentelt prédikátorként: milyen formában lehetne a leggyorsabban és a legtöbb embert elérő módon, mai, korszerű formában ezt a célt megvalósítani. A Szentlélek fantáziaösztönző, innovatív sugalmazására jutottam el eddig. Hála ezért Őneki!

Nagyszerű, hogy így lehet a leggyorsabban képekkel, fotókkal, esetleg hangfájlokkal zeneileg is színezve, az örök Igét célba juttatni. Tehát látvánnyal, hanggal, szöveggel, azaz több dimenziósan a mai generációkhoz kommunikálni az evangéliumi lényeget, a jó hírt annyi rossz hír áramlásában. Megengedte a Mindenható, hogy több ezer írásom megjelenhetett idáig hitépítő, elmélkedős, missziós tartalmakkal felvidéki (Felvidék.ma). erdélyi (agnusradio.ro) és saját blogjaimon keresztül. 35 nyomtatott könyvvel is igyekeztem hirdetni az Ő nagyságos dolgait, amelyek mind a hétköznapokban, mind a történelemben és főként átmeneti korunk káoszában a megtartásra vezető keskeny útra mutatnak. Megváltó Urunkra, aki mindig lélekközelben és imakézközelben van. Ugyanakkor látom unokáim, a „Z” és alfa generáció teljes digitális behatároltságát, megragadottságát, akik már a könyvek kézzel fogható Guttenberg-korszakából villámgyorsan átléptek a világháló virtuális világába, ahol millió impulzus éri őket naponta. Ezek között a nekik is megalapozott életet, jövőt, eredményességet, nemcsak sikert, hanem tartást és talpra állást garantáló Biblia és az élő Isten közelsége remélhetőleg az internet világbirodalmában is fellelhető lesz. Ezen próbálok dolgozni az e-könyvtárral is.

Nosztalgiával gondolok vissza azokra a nemrég még sokszor megélt családi alkalmainkra, amikor együtt imádkoztunk. Ma már azt remélem, hogy a világháló és a digitális világkorszaknak is Ura, Szentháromságos Istenünk megtalálja majd szívükhöz a minden igazságra elvezető utat, ami személyes, boldogító istenkapcsolatra vezet virtuális és valós tartalmakon keresztül. Ezért naponta imádkozom. Ez is motivált abban, hogy ezt a virtuális, istenes könyvtáramat létrehozzam.

Kiknek áll rendelkezésükre az S.D.G. virtuális könyvtár?

Mindenkinek, aki csak érdeklődik a keresztyén hit vagy ennek felekezeti, református olvasata, tartalmai, nézetei, ember-, és világszemlélete iránt, vagy lelki eligazodásához keres támpontokat. Más keresztyén felekezetek, vallások hívei is találhatnak a közös keresztyén örökségből a polcokon üzeneteket, hiszen minél jobban megyünk vissza gondolatban és időben a forrásokhoz, annál inkább jövünk rá: valójában összetartozunk Krisztus követőiként. Hiszen minél közelebb jutunk a forráshoz, a Bibliához és minél közelebb lépünk Jézus Krisztushoz imáinkban, annál közelebb kerülünk egymáshoz az ősforrásban, a gyökérben, a rádiuszban. A Biblia alapján sok mindenben egyek tudunk lenni, ahogyan Urunk kérte főpapi imájában, hogy egyek legyünk ővele, miként ő egy az Atyával (János 17).

Mi van már fenn a virtuális polcon és hogyan érhető el?

Jelenleg 7 kötet van fenn, olyan művek, amelyek egyelőre az alapító munkái. Közel 40 e-könyvtárnyi életművemből, mintegy 60 év spirituális, Szentlélek motiválta műből, írásgyűjteményből, pneumatikus esszéből, lét- és létezésbölcseleti töprengésekből, gyakorlati bibliamagyarázatokból, presbitereknek, lelkészeknek szóló mini bibliatanulmányok, szellemföldrajzi, egyháztörténelmi zarándokutakról, helyekről. És az egyéni, közösségi életkérdések coram Deo, Isten színe előtti vizsgálódásaiból leszűrt, hasznosítható életvezetési modellekkel. Legfőképpen jóságos, emberszerető Istenünk magasztalását kiábrázoló hitbeli vallomásokból álltak össze a kötetek. Hatvannál több év imaéletének, bibliaolvasásának drága, megrendítő, mindig felemelő hittapasztalataiból. A keresztyén szellemtörténet, lelkiségtörténet, gondolkodástörténet és a mai szent tudomány és keresztyén gondolkodás Istent magasztaló jó lelki illattételeivel. Nagyon egyszerű az SDG e-könyvtár elérhetősége, csak ennyit kell a keresőbe beírni: https://anyflip.com/bookcase/pehbg/

Felsorolna konkrét címeket és tartalmakat?

Mivel még csak hét óta van fenn, bátorkodom felsorolni ezeket. Így a legutóbbi az Úr Jézus mennybemenetelére, áldozócsütörtökre készített spirituális kötet, amit a reformáció hitépítő örökségeként postillának, levelecskének neveztem el. Május 29-én lesz ez a krisztusi életművet mennyei magasságokba kitágító, Isten végtelen szeretete felé kinyitó, a hívő embereknek az egész váltságmű végső irányát, értelmét gyönyörűen feltáró, áldásokkal teli távozás emléknapja. Ennek sok-sok áldásából ad ízelítőt a postilla. Erről egy linkben az első oldalt és a tartalomjegyzéket olvashatják az érdeklődők. Külön is elérhető úgy, ha a könyvespolcon a legelső, mennybemenetel ünnepére odahelyezett kötet borítójára klikkelnek. Akkor az eredeti, nagy formátumú, jól olvasható, színes füzetecske kinyílik szemünk előtt. További kötetek között található az Erdély-dosszié, ami a kanadai-amerikai-magyar imaakció dokumentuma. Ide került a magyar protestantizmusban még nem eléggé ismert Szolid Temesvári Hitvalló Nyilatkozat Urunk, a történelem szuverén Ura 1989-ben Romániában elvégzett nagy szabadításáról, illetve ennek bibliás, lelki értelmezéséről szóló füzetecske. De itt olvasható a világegyensúly etikájáról könyveit, gondolatait megfogalmazó svájci református szociáletikussal, korunk egyik kiemelkedő hívő tudósával, Stückelberger professzorral készített beszélgetés is, sok nyelvre lefordított művének ismertetőjével. Minden felekezeti elfogultságot mellőző tiszteletadást fogalmaz meg az az emlékdosszié, ami Ferenc pápa életművét mutatja be református, protestáns megközelítésből. Sajátos műfajt teremtett a Szentlélek az Igebölcsők-Szóbölcsők sorozattal, amelynek nagyheti-húsvéti kötete nyitja a nagy egyházi ünnepekhez kapcsolódó lelki olvasmányok sorát e könyvtárban. És még ott van a polcon az elmúlt időszak legmegrázóbb eseményének, a hazai száj – és körömfájás járványnak a drámája kapcsán keletkezett, agrárimákat tartalmazó szolidaritáskötetünk is.

Áldott az Isten, aki mindezt elkezdte, Szentlelke által engedte megvalósulni! Hiszem, kegyelmesen nyitva is tartja a digitális keskeny utat sokak előtt, hogy még közelebb kerüljenek a mindenség és szívünk szuverén Urához és egymáshoz! SOLI DEO GLORIA

Lelkes Karolina