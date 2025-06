A nemzeti összetartozás napján a parajdi közösségért zarándokolnak

Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján, a Mária Út Egyesület szervezésében zajló Márton Áron-zarándoklat különleges lelki és közösségi eseménnyel folytatódik: az aznapi gyalogos zarándoknapot Parajd községért ajánlják fel.

A zarándokcsoport ezen a napon a Bucsin-tetőről indulva Gyergyóalfaluig teszi meg útját, Böjte Csaba ferences szerzetes lelki vezetésével. Az esemény kiemelt fontosságú, hiszen nemcsak a nemzeti összetartozás emléknapjához kapcsolódik, hanem egy nehéz helyzetbe került erdélyi közösség támogatásának szándékával is.

A parajdiakért – közösségi összefogásban

A 2025-ös év tavaszán a Parajdi Sóbánya, amely nemcsak gazdasági, de turisztikai és kulturális szempontból is az egyik legjelentősebb erdélyi helyszín, súlyos károkat szenvedett el. Ezzel több száz család megélhetése került veszélybe, a környék turizmusa pedig jelentős visszaesést szenvedett.

Ebben a helyzetben született meg a döntés, hogy a Mária Út zarándoklat június 4-i szakaszát a parajdi közösség szándékára ajánlják fel, kérve Isten áldását és segítségét a bajba jutottak számára.

Egy különleges zarándoklat – Budapestről Csíksomlyóra, 40 napon át

A Márton Áron-zarándoklat nem hétköznapi vállalás. A zarándokcsoport 2025 májusában indult útnak Budapestről, hogy 40 napon keresztül gyalogolva érkezzen meg Csíksomlyóra, az év egyik legfontosabb Mária-ünnepére, a pünkösdi búcsúra.

A június 4-i program:

– Gyülekező: 8:00 órától a Bucsin-tetőn, a Bujdosó Székely Panziónál

– Indulás: 8:30-kor a gyalogos zarándoklat Gyergyóalfalu felé

– Zarándoklat lelki vezetője: Böjte Csaba OFM

A nap zárásaként: szentmise a gyergyóalfalui templomban, felajánlva a parajdiakért

A szervezők mindenkit szeretettel várnak, aki testben vagy lélekben csatlakozni kíván a közös imádsághoz, a nemzeti összetartozás ünnepléséhez és a bajba jutott közösség melletti kiálláshoz.

A Márton Áron-zarándoklat példát mutat arra, hogy a hit, a közösség és az összefogás ereje ma is képes hidakat építeni, sebeket gyógyítani, és reményt adni. A június 4-i nap pedig különösen is alkalmas arra, hogy emlékezzünk: határokon túl is összetartozunk – lélekben, imában, szeretetben.

Mária Rádió/Felvidék.ma