XIV. Leó üzenete: Váljunk „családhalászokká”, segítsük őket találkozni Krisztussal!

Június 2-án XIV. Leó pápa üzenetet küldött a Világiak, Család és Élet Dikasztériuma által szervezett római szeminárium résztvevőinek. Az „Evangelizálás a mai és holnapi családokkal – ekkleziológiai és lelkipásztori kihívások” című tanácskozás negyven családpasztorációs szakembert gyűjtött egybe. A Szentatya üzenete a keresztény család szerepéről, küldetéséről és az egyház iránti felelősségéről szól – világos szavakkal és prófétai látással.

A Magyar Kurír és Tőzsér Endre SP fordítása nyomán az alábbiakban részleteket közlünk XIV. Leó pápa elmélkedéséből.

A keresztény család: az Egyház első valósága

„A keresztény családok Krisztus misztikus testének élő tagjai” – fogalmaz a pápa. A hit továbbadásának első helyszíne a család, ahol az apák és anyák arra kapnak meghívást, hogy gyermekeikben tudatosítsák Isten atyaságát. Ez a hivatás válasz a minden ember szívébe írt, „végtelen iránti mélységes igényre”.

A távol lévők kísérése

A Szentatya hangsúlyozza, mennyire sürgető figyelmet fordítani azokra a családokra, akik „spirituális szempontból távolabb állnak”, mégis közösségre vágynak. Sokan közülük „figyelmen kívül hagyják az Istennel való találkozásra szóló meghívást”, mivel a hit privatizálása és a világias propaganda eltávolította őket az Egyház gazdagságától.

A világi média kihívása

XIV. Leó külön figyelmeztet a digitális eszközök felelőtlen használatára. A közösségi média, bár elméletileg jó eszköz, könnyen „megtévesztő üzenetek hordozójává” válik. Az így kialakuló illuzórikus életmodellek – különösen a fiatalok körében – hit nélküli valóságot sugallnak.

A hit, mint személyes találkozás

„A hit mindenekelőtt egy szerető tekintetre adott válasz” – idézi Szent Ágostont, aki szerint tévedés lenne a kereszténységet csupán erkölcsi normák gyűjteményeként értelmezni. A Szentatya figyelmeztet: a Jézussal való találkozás élményét nem szabad feláldozni egy „nyomasztó, moralista vallás” kedvéért.

A családhalászat missziója

A pápa az apostolok utódait, a püspököket, és a világi híveket egyaránt arra szólítja fel, hogy váljanak „családhalászokká”. „A keresztségben mindegyikünk pap, király és próféta testvérei számára” – emlékeztet a Szentatya. Minden korosztály tagjaira szükség van ebben az evangelizációs munkában.

Sebzett családok, érett közösségek

A mai családok sebeket hordoznak, mégis remény hordozói is lehetnek. Ferenc pápa szavait idézve: „A család evangéliuma a még érésre váró magvakat is táplálja, és gondoznia kell azokat a fákat is, amelyek kiszáradtak.” A pápai üzenet arra hív, hogy a lelkipásztori kísérés legyen türelmes, empatikus és nyitott az új válaszok keresésére.

Az Egyház gyengéd arca

„Nem az a dolgunk, hogy nehéz kérdésekre elhamarkodott válaszokat adjunk, hanem hogy közel legyünk az emberekhez” – hangsúlyozza a pápa. Az Egyháznak ma is Jézus arcát kell tükröznie: ugyanaz tegnap, ma és mindörökké (Zsid 13,8).

A hit megújításának ideje

A családok lelkipásztori gondozásához először „hívő identitásunkat kell ápolnunk és megújítanunk”. A Szentatya arra buzdít, hogy bátran segítsük a családokat Krisztus követésében, az Egyház biztatásaira hallgatva.

„Köszönöm nektek, amit tesztek!” – zárja üzenetét a pápa, apostoli áldását adva a szeminárium résztvevőire és minden családpasztorációs munkatársra.

A Szentatya homíliájának teljes szövege ITT olvasható.

BN/Felvidék.ma/Magyar Kurír