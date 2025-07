Öt aranyérem, családi nap, edzőtábor

Aranybetűs napként vonul be a bősi és nyékvárkonyi Active Spirit KC – Free Fighter SE életébe június utolsó szombatja: a klub sportolói öt bajnoki címet és egy bronzérmet szereztek a rangos nemzetközi mezőnyt felvonultató Nyílt Kyokushin Karate Világbajnokságon – az IV. Shihan Furkó Kálmán Emlékversenyen, amelyet a 40. Szolnok Kupa keretében rendeztek meg. A 32 ország három kontinensről érkező 500 versenyzője között ott volt a klub kilenc fiatal harcosa is – akik összesen hat éremmel tértek haza.

A versenyről a felkészítő edzőt, Csiba Rolandot kérdeztem.

Milyen eredményeket értek el a versenyzők?

Első helyezést és bajnoki címet szerzett Orbán Dorka, Juhoš Lilien, Kudriová Laura, Sara Ignjatovič és Határ Lilien. Harmadik helyezést ért el Mizera Zoé Panna. A dobogóról ugyan lemaradt, de kiválóan helytállt Takácsová Emily, Takács Adam és Kudri Samuel.

Hogyan teljesítettek a gyerekek?

A verseny minden pillanatában érződött a küzdőszellem, az elszántság, az öröm és az érzelmek – a gyerekek tudásuk legjavát nyújtották, a teljesítményük minden elismerést megérdemel.

Juhoš Lilien domináns teljesítményt nyújtott, mindhárom mérkőzését megnyerte, kettőt idő előtt le tudott zárni, erős ukrán ellenfelénél is jobbnak bizonyult, így a dobogó legfelső fokáig jutott. Kudriová Laura többszörös bajnokként, magabiztosan versenyezve nyerte meg mindhárom meccsét. Sara Ignjatovič szintén három mérkőzésen győzött. Hatalmas küzdeni akarással menetelt végig és a döntőben kétszeri hosszabbítás után ő lett kategóriája legjobb versenyzője. A nap egyik legmeghatóbb pillanata volt az ő győzelme. Orbán Dorka fegyelmezett, harcias, szép küzdelmeket vívott, és az utolsó mérkőzésén az utolsó pillanatban szerzett ponttal lett aranyérmes. Határ Lilien két győztes mérkőzés után állhatott fel a dobogó legfelső fokára, ezzel megkoronázva a szezonbeli teljesítményét. Mizera Zoé Panna keményen küzdött, szoros mérkőzések után szerezte meg a megérdemelt bronzérmet.

Van, aki nem ért el helyezést?

Három sportoló ugyan most nem nyert érmet, de tanultak és teljesítményük dicséretre méltó. Takács Emily egy nagyon nehéz ágra került a sorsolás után, ugyanakkor így is remekül helytállt, szoros mérkőzésen maradt alul, de felkészültsége példás. Kudri Samuel első mérkőzésén egy szabálytalan technika miatt nem folytathatta a versenyt, ukrán ellenfele leléptetésre került. Takács Ádám talán a legerősebb mezőnyben tizenhat fős tábláról indulva nem tudott túljutni ukrán ellenfelén, így kiesett a versenyből, de Ádám a jövő bajnoka, s a csapat igazán büszke rá! A felvidéki klubból a versenyen a kilenc harcos mellett tizenöt kísérő, családtag vett részt az eseményen, ami önmagában is fantasztikus! Ezzel az eseménnyel zárta a klub a versenyszezont.

Milyen közösségi események zárták a versenyszezont a klubban?

A szezonzáró ünneplés a negyedik alkalommal megrendezett családi nappal folytatódott, amelyet a Bősön található Amade parkban tartottak. A klub itt látta vendégül a bősi és nyékvárkonyi edzéseket látogató gyerekeket, szüleiket, valamint a meghívott vendégeket és a Free Fighter sportcsalád vezetőit. A jó hangulatú sportévzáró rendezvényen helyet kapott minden, ami egy igazi ünnephez kell: finomságok, vidám beszélgetések, zene, habparti, légvárak, kötélhúzás, gyerek-szülő közös méta – igazi közösségi élmény volt.

A szezon utolsó programjaként a klub részt vett az International Budo Kaikan Free Fighter SE Központi Nyári Nemzetközi Edzőtáborban, Dunaszigeten. Közel harminc sportoló immár hatodik alkalommal képviselte a táborban a klubot. Az egyhetes nemzetközi táborban több szakosztályból több mint száz ifjú sportoló és mester vett részt. Napi négy edzés, szabadidős programok, strandolások, tábortűz, vízi csaták, valamint övvizsgák is szerepeltek a programban. A gyerekek rengeteg élménnyel gazdagodtak.

A klub nevében hatalmas köszönet illeti dai Shihan Laczkovits Richárd Mátét (5. dan), valamint Shihan Laczkovits Bélát (6. dan) minden támogatásért, munkáért és útmutatásért.

Nagy köszönet továbbá a klub támogatóinak, illetve a felkészítő edzőnek, Senpai Csiba Rolandnak (2. dan) mindazért a munkáért, amit a gyermekek fejlődésébe fektet. A sportolás hamarosan folytatódik, de jelenleg a jól megérdemelt pihenés és vakáció zajlik. A nyári szünidő után indul az új sportszezon!

Bott Noémi/Felvidék.ma