Első alkalommal hirdetik meg a Generációk Találkozása díj pályázatait

A Családbarát Magyarország Központ 2025-ben első alkalommal hirdeti meg a Generációk Találkozása díj pályázatait. A kezdeményezés célja, hogy nyilvánosságot kapjanak azok a személyek, közösségek, akik és amelyek példamutató módon járulnak hozzá a családon belüli generációs összetartozás erősítéséhez, a tudás- és értékátadáshoz, valamint a kulturális emlékezet megőrzéséhez.

Öt kategóriában lehet majd pályaműveket benyújtani a csalad.hu/generacioktalalkozasa oldalon. A beküldött pályamunkákat a zsűri előszűri, majd az általuk legjobbnak ítélt műveket közönségszavazásra bocsátja.

A zsűri tiszteletbeli elnöke: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.

A szakmai zsűri elnöke várhatóan: Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó. A zsűri tagjai: dr. Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, Kardosné Gyurkó Katalin generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztos, Korda György és Balázs Klári Fonogram- és eMeRTon-díjas énekesek, Görbicz Anita válogatott kézilabdázó, a Györi Audi ETO KC elnöke és Vincze Ottó válogatott labdarúgó.

Az első három helyezett pénzjutalomban is részesül. A közönségszavazáson legtöbb szavazatot elért pályázó nyeri el az adott kategória fődíját.

Pályázati kategóriák:

A leghagyományosabb esküvő – videópályázat, amely a magyar lakodalmi hagyományokat, családi szokásokat mutatja be. Pályázhatnak azok a 2024–2025. években házasságot kötött párok, ahol legalább a házaspár egyik tagja magyar állampolgár. Díjazás: Első helyezett: 1.000.000,- Ft pénzjutalom Második helyezett: 600.000,- Ft pénzjutalom Harmadik helyezett: 300.000,- Ft pénzjutalom.

A legvagányabb lánykérés – inspiráló, kreatív videó a házasságra lépés meghatározó pillanatáról. Azok a magyar állampolgárságú, nagykorú férfiak pályázhatnak, akik a 2024–2025. években kérték vagy kérik meg a menyasszonyuk kezét. Első helyezett 500.000,- Ft, a második helyezett 300.000, a harmadik helyezett pedig 150.000,- Ft pénzjutalomban részesül.

Kisgyermekek nagy tettei – fotóval vagy videóval kiegészített esszépályázat, amely olyan gyermeket/ gyermekeket mutat be, aki/ akik példamutatóan cselekedtek egy adott helyzetben. Pályázhat bármely magyar állampolgár. Díjazás: első helyezett 500.000,- Ft, második helyezett 300.000,- Ft, harmadik helyezett 150.000,- Ft pénzjutalom.

Ilyen családom lesz – slam poetry pályázat közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulóknak. A slam poetry videók témája a jövőkép, az elképzelt szülői szerep bemutatása. Pályázhatnak hazai, valamint határon túli közép- vagy felsőfokú oktatási intézmények (gimnázium, szakképző iskola, főiskola, egyetem) valamennyi magyar állampolgár tanulói. Az első helyezett: 500.000,- Ft, a második helyezett 300.000,- Ft , a harmadik helyezett 150.000,- Ft pénzjutalom részesül.

Az én szupernagymamám – Az én szupernagypapám – kreatív pályázat, amely az idősebb családtagok megbecsülését mutatja be. A pályázók köre: hazai, valamint határon túli alapfokú oktatási intézmények (általános iskola) valamennyi magyar állampolgár tanulója. Díjazás: első helyezett 500.000,- Ft , második helyezett 300.000,- Ft, harmadik helyezett 150.000,- Ft pénzjutalom.

Valamennyi kategóriára vonatkozó közös rendelkezések: Egy pályázó jogosultság esetén több kategóriában is nyújthat be pályaművet. Egy pályázó kategóriánként csak egy pályaművet adhat be. Mesterségesintelligencia-alapú alkalmazások a pályaművek készítéséhez nem használhatók.

A pályázatokat csalad.hu/generacioktalalkozasa oldalon 2025. szeptember elseje és harmincadika között lehet feltölteni. A beérkezett pályamunkákat a zsűri 2025. október 15-ig értékeli. A közönségszavazásra 2025. október 15. és november 15. között kerül sor. A díjátadó gálát 2025. november végén rendezik meg.

SZE/Felvidék.ma