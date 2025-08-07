Urunk színeváltozásának ünnepe és imádság Esterházy János boldoggá avatásáért

Urunk színeváltozásának ünnepén, augusztus 6-án tartották meg a hagyományos elsőszerdai szentmisét az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont kápolnájában. A Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában bemutatott szentmise főcelebránsa Hegyi Péter pogrányi plébános atya volt.

A hívek – a már megszokott módon – ezúttal is Esterházy János mielőbbi boldoggá avatásáért ajánlották fel imáikat, folytatva a már több mint egy évtizede tartó lelki örökségápolást, amely a keresztény hit, a magyar megmaradás és a közép-európai kiengesztelődés szolgálatában áll.

A szentmise zenei szolgálatát igényes és méltóságteljes módon Tigyi Miloš kántor végezte.

A szentmise homíliájában Hegyi Péter atya Urunk színeváltozásának misztériumát állította középpontba, hangsúlyozva: a hegyre való felmenetel, amely Jézus dicsőségének kinyilatkoztatásához vezet, nem könnyű út – de szükséges és mély lelki tapasztalást kínál.

„Ez az út nem egyenes. Ez az út erőt igényel” – emelte ki, s hozzátette:

„Jézus célja nem a pillanatnyi dicsőség, hanem valami sokkal mélyebb: egy olyan dicsőség, amely magában hordozza a szeretetet is.”

Az ünnep kapcsán arról is beszélt, miben különbözik az isteni dicsőség az emberi elismeréstől. Mint fogalmazott, a világ gyakran a külsőségeken keresztül keresi a dicsőséget. „Ha van pénzed, lesz dicsőséged. Meglesz az elismerés, meglesznek a lehetőségek.”

A világi szemlélet szerint a kinézet, a vagyon, a címek vagy a befolyás jelentik a siker zálogát – ugyanakkor ezek csupán pillanatnyi figyelmet eredményeznek, nem tartós boldogságot. „Nem eredményeznek igazi boldogságot. Jóságot. Ez nem vezet célba” – jegyezte meg.

Az atya rámutatott: Jézus dicsősége a kereszten és a feltámadásban is megnyilvánul. A táborhegyi jelenés, ahol a kiválasztott apostolok tanúi lehettek Jézus megdicsőülésének, nem önmagáért történt, hanem hogy megerősítse őket a közelgő szenvedés idejére.

„Ahogy az Ő dicsőségében részt vettek, ugyanúgy majd a fájdalom, a szenvedés pillanatában is legyenek erősebbek, mint maga a nehézség, a probléma. Tartsanak ki”

– mondta Péter atya.

A homília második részében az atya Esterházy János példáját állította a hívek elé, mint olyan személyét, aki az isteni dicsőség reményében élte meg keresztjét és áldozatát. „Ti azért jöttetek el ide, mert úgy hiszitek, hogy Esterházy János az egyike azoknak, akiket az Úr kiválasztott. Egy speciális küldetést adott neki” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy a mártír sorsú politikus dicsősége nem származásában, nemességében vagy a közéleti népszerűségben keresendő, hanem abban, hogy az Isten dicsőségébe vetette reményét, hűségét pedig a kereszt által mutatta ki.

„A szentek dicsőségét nem lehet gyors stratégiával megteremteni. Nem emberi koncepciók alkotják meg, hanem maga az Úr adja”

– tette hozzá, utalva arra is, hogy a szentté, illetve a boldoggá avatás egyik döntő szempontja az úgynevezett sensus fidelium, a hívek hitérzéke, amely őszinte, mély tiszteleten és meggyőződésen alapul. Ezért fontos, hogy Esterházy János ügyét imába foglalják, „hogy valamit őrá is bízzunk az Istenben”.

Záró gondolataiban arra bátorította a híveket, hogy a keresztény dicsőséget ne pillanatnyi elismerésekben, hanem az örök értékekben keressék.

„Milyen dicsőséget kívánunk Esterházy Jánosnak? A pillanatnyit, a popularitást? Vagy azt, hogy az Isten dicsősége nyilvánuljon meg itt a Földön?”

– tette fel a kérdést az atya.

A szentmise végén ifj. Csámpai Ottó köszönetet mondott a jelen lévő híveknek és zarándokoknak, hogy részvételükkel megtisztelték az ünnepi alkalmat. Háláját fejezte ki Hegyi Péter plébános atyának is, aki készséggel vállalta a szentmise bemutatását, miután az eredetileg meghívott főcelebráns, Parackal József ferences szerzetes atya – a csicsói rendház lakója – aznap nem tudott jelen lenni. (A helyi ferences közösséget súlyos veszteség érte: augusztus 6-ra virradóra teljesen leégett a több mint 130 éves, történelmi zárdaépület tetőszerkezete. Szerencsére személyi sérülés nem történt – a szerk. megj.)

A zarándokközpont igazgatója egyúttal minden jelenlévőt szeretettel meghívott a szeptember 12–13-án megrendezésre kerülő Isten Szolgája Esterházy János Zarándoknap programjaira.

A szentmise végén a hívek közösen elmondták az imádságot Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma