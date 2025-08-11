Öt éremmel zárták a magyar atléták az U20-as Eb-t

Öt érmet, köztük három aranyat nyertek a magyar atléták a Tamperében rendezett U20-as Európa-bajnokságon.

A magyar szövetség közösségi oldala szerint Szabados Ármin (82,91 méter) pénteki kalapácsvető diadalát követően szombaton a diszkoszvető Dobó Zsombor lett harmadik 62,26 méteres eredménnyel.

Ezek után a vasárnapi zárónapon egészen kiemelkedően teljesítettek a magyarok, előbb a fedett pályás felnőtt Eb-n döntős Bátori Lilianna nyerte meg a magasugrást 1,89 méterrel, ami az idei legjobb szabadtéri eredménye.

Később Rózsahegyi Bori távolugrásban tudott győzni, miután 6,46 métert ugrott, a hétpróbázó Kriszt Sarolta pedig a második helyen végzett.

A gödöllői többpróbázó 6251 pontot ért el, s ezzel tovább javította a június elsején felállított U20-as országos csúcsát.

Kriszt két hónapja 6225 ponttal a tizedik helyen végzett a világ egyik legrangosabb többpróba-viadalán Götzisben.

MTI/Felvidék.ma