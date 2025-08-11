Szakrális emlékek felújítása Nánán

A 18. században Nánán emelt Szent Vendel-szobor a barokk kápolnával szemben állott. Mint ismeretes, Szent Vendel az ír–skót származású királyfi, Tholey bencés apátja, elhagyva a skót királyi örökséget, életét remete szerzetesként élte, s lett tájainkon a mező és a háziállatok védőszentje, ahogy Nánán, szintén a 18. században felújított kis barok kápolna védőszentje is.

A szobor 1906-os felújítása után még sok „sebet” kapott az évtizedek során. A múltban több alkalommal újították fel, melyet azonban sajnos soha nem szakértők végeztek. Most eljött az ideje, hogy ismét felújítsák a többi beltéri kereszttel együtt.

2023 októberében a Csemadok alapszervezete gyűjtést indított, hogy a temetőben álló két keresztet és a község védőszentjének szobrát felújítsák.

Ezt a méltó kezdeményezést hálából ajánlották fel a Csemadok megalakulásának 75. évfordulójára, tiszteletből, elődeink és a mindenkori tagság emlékére.

A temetői kereszt felújítását Gúgyela Tamás esztergomi szobrász, a Szent Vendel-szoborét Bánfi Gábor budapesti restaurátor, szobrász, a harmadik útszéli keresztét pedig, mely szintén a templom közelébe kerül, Sindár György helyi kőfaragó végzi. Az ő munkája még folyamatban van.

A temetői keresztet mindenszentek ünnepe alkalmával áldotta meg dr. Fóthy Zoltán esperes.

A Szent Vendel-szobor áldására ünnepi szentmisét hirdetett, melyen vendégek is részt vettek.

Ft. Juhos Árpád verbita szerzetes vendégpapként mondta el homíliáját a szentmisén. Az áldást szintén homíliával az emlékműnél Fóthy atya végezte.

„Ez a megújult szobor tanúsága annak, hogy a hit, a munka, az állhatatosság és az Isten iránti szeretet érték volt, érték ma is, és értéknek kell maradnia a jövő nemzedékei számára is. Szent Vendel tekintete őrzi ezt a tájat. Ő a pásztorok, gazdák és állattartók védőszentje. Tulajdonképpen az egyszerű embereké, akik nem keresték és ma sem keresik a világ dicsőségét, saját egójuk kibontakozását, hanem spontaneitással és kellő bölcsességgel tudatosítva helyüket az Egyházban, minden nap Istenre figyelnek. Szent elődeink is ezt tették: Istenre figyeltek – a földművelés közben, az istálló csendjében, vagy a legelőn, amikor a természet és az Úr közelsége egymásba olvadt. Nánán évszázadokon át élt ez a hagyomány. A szívünkbe van írva a munka becsülete és a hit megtartó ereje.

Ezért különösen is öröm számunkra, hogy a szobor, mely ennek az örökségnek élő jele, most megújulva, megtisztulva állhat előttünk – és velünk együtt hirdetheti, hogy itt élő hit van, élő közösség van, amely bár kicsi, de erős lehet. Elmondhatjuk és el szeretnénk mondani, hogy vannak itt hívő emberek, akik gondját viselik annak, amit elődeink ránk bíztak” – mondta.

Majd köszönetet mondva a kezdeményezőknek, az adakozóknak, így fejezte be az áldás előtti homíliáját:

„Örülök, hogy ma Szent Vendel szobra ismét teljes pompájában hirdeti az isteni gondviselést, mely az Úristen hitvallójának életében sajátos módon megmutatkozott. Kedves testvérek, amikor most Isten áldását kérjük erre a szoborra, kérjük egyúttal az Ő áldását Nána község minden lakójára is. Kérjük számukra a kegyelmet, hogy kövessék az Úr Jézust és felismerjék az előre haladás rendjét az Egyházban. Legyen ez a szobor emlékeztetőnk: az ember nem önmagáért él, hanem közösségben Istennel és egymással. Hirdesse ez a szobor a jövő nemzedékeinek is: ma is lehet szent egyszerűségben élni, nemes lélekkel – Szent Vendel példája szerint. Őrizd pásztori tekinteteddel ezt a vidéket, népünket, hitünket, munkánkat. Kísérd a nánai közösség útját a párkányi plébánia területén belül és áraszd ki ránk áldásodat. Ámen”.

A szentmisén és a szobor megáldásánál is közreműködött a párkányi plébánia AD DOMINUM énekkara.

Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget, melyet szintén az egyik vállalkozó biztosított, és a hívők közül is többen frissítővel járultak hozzá a megvendégeléshez.

E sorok írója, a Csemadok elnöke, megköszönte Fóthy Zoltán esperesnek az egyházzal való közös rendezvény szervezését, Juhász László polgármester sokrétű segítségét, a szép számban adakozó vállalkozók, és a lakosság adományait.

Mindez a hozzáállás bebizonyította, hogy jó szándékkal, közös erővel bármilyen nehéz időkben lehet jót és jól cselekedni, s a jó útra térni.

Végül minden adományozónak köszönőlapot nyújtott át az egyház és a Csemadok nevében hálából és tiszteletből a közel százötven segítőnek, és köszönetet mondott a Bethlen Gábor Alap Zrt.-nek is, a két pályázati segítségért.

Mind a szentmisén mind az áldás szertartásán Juhász László polgármester és Izrael Diána, a Csemadok járási elnöke is jelen volt.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma