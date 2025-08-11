Pellegrini szerint az alaszkai csúcstalálkozó áttörést hozhat az ukrajnai háborúban

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és az Oroszországi Föderáció elnöke, Vlagyimir Putyin Alaszkán tartandó csúcstalálkozója áttörést hozhat az ukrajnai harcok leállításáról szóló tárgyalásokban – jelentette ki Peter Pellegrini, a Szlovák Köztársaság elnöke.

„Ez jelentős lépés annak érdekében, hogy megoldást találjunk a béke helyreállítására Ukrajnában. Az amerikai–orosz csúcstalálkozó áttörést hozhat a harcok leállításáról szóló tárgyalásokban, amelyek célja a tűzszünet és az azt követő egyeztetések a háború végleges befejezéséről és az Ukrajna jövőjét meghatározó rendezésről” – fogalmazott Pellegrini.

Az államfő szerint az alaszkai találkozót követően intenzív tárgyalásokra lenne szükség Ukrajna és Oroszország között, az Egyesült Államok és az Európai Unió részvételével, annak érdekében, hogy párhuzamosan kezeljék az ukrán válságot és Európa jövőbeli biztonságát.

„Európa biztonsága súlyos veszélyben van, a béke megteremtésében pedig minden releváns szereplőnek – Oroszországot is beleértve – részt kell vállalnia”

– hangsúlyozta a szlovák államfő.

Pellegrini reményét fejezte ki, hogy a csúcstalálkozó előrelépést hoz a háború lezárásában, és a felek mielőbb tárgyalóasztalhoz ülnek. Úgy véli, kompromisszumot találni nem lesz könnyű, ám bízik benne, hogy ez a kezdeti lépés alapot teremt a jelenleg rendkívül feszült nemzetközi helyzet enyhítésére, és esélyt adhat más térségek fegyveres konfliktusainak befejezésére is.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját augusztus 15-én tartják Alaszkán, ahol az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről egyeztetnek.

Trump korábban utalt arra, hogy a béke érdekében Ukrajnának területi engedményeket kellene tennie, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan elutasított.

BN/Felvidék.ma/TASR