Kassa városa 1,5 millió euróért modernizálta a közvilágítást

Kassa városa több mint 1,5 millió euróért végrehajtotta a közvilágítási rendszer modernizálását, felújítását és egyes elemeinek cseréjét. Mint azt a honlapján közölte, jobb minőségű világítást, valamint a gyalogosok és az autósok nagyobb biztonságát eredményezi a beruházás. Elektromos autók töltésére alkalmas állomásokat is létesítettek.

„A Jantárová, Popradská, Triede KVP utcákban és a krematórium környékén az eredeti izzólámpás lámpákat 365 modern és energiatakarékos intelligens LED-lámpával cserélték ki és egészítették ki. A csere révén elért villamosenergia-megtakarítás 35–40 százalékos” – áll a közleményben.

Néhány eredeti közvilágítási oszlopot is kicseréltek. Minden helyszínen kicserélték a földi kábelvezetékeket is, amelyek vészhelyzetben voltak. Az oszlopokra minden helyszínen fokozatosan QR-kódos címkéket ragasztanak, amelyek segítségével gyorsan és egyszerűen be lehet jelenteni a meghibásodott világítást vagy más meghibásodást. A QR-kód mobil telefonnal történő beolvasása után megnyílik egy kapcsolatfelvételi űrlap a meghibásodás bejelentéséhez. A bejelentéshez automatikusan hozzárendelődik az a konkrét oszlop, amelynek címkéjét beolvasták.

„A modernizáció keretében hét közvilágítási kapcsolót is kicseréltek új, távirányítású intelligens kapcsolókra, amelyek lehetővé teszik azok távkezelését és vezérlését” – pontosította a város, hozzátéve, hogy így lehet monitorozni a lámpák működését, távolról vezérelni és beállítani őket, illetve csökkenteni vagy növelni a világítás intenzitását minden lámpa esetében külön-külön.

Ami a töltőállomásokat illeti, kettő a Jantárová 8 és 10 szám alatti lakóházak közötti parkolóban, kettő a Rosná utcai parkolóban és további kettő a Drábová utcában került elhelyezésre. Egy másik töltőállomás a krematórium melletti parkolóban található. „Mielőtt az autósok használni tudnák a töltőállomásokat, biztosítanunk kell azok üzemeltetőjét, ami már folyamatban van. Ugyanakkor további lakótelepeken is tervezünk töltőállomásokat építeni” – tette hozzá Jaroslav Polaček polgármester.

SZE/Felvidék.ma/TASR