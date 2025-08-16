Még tartanak a Palóc Napok és a Füleki Városnapok

Csütörtökön kezdődött a 34. alkalommal megszervezett Palóc Napok és Füleki Városnapok, amelyek keretében pénteken ünnepélyes keretek között osztották ki a városi díjakat. A hagyományos díjátadón Agócs József, Fülek volt polgármestere és a Iuvenis Neogradiensis Polgári Társulás, a Várlak Fesztivál szervezőjeként kapta a város legrangosabb díját.

Az ünnepi alkalomra Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én került sor, ami különösen jelentős Fülek életében, hiszen idén ünneplik a Szűz Mária mennybemenetelének szentelt templom megépítésének 300. évfordulóját. Erről Agócs Attila polgármester ünnepi beszédében is megemlékezett.

Történelmi kitekintésében megemlítette az utolsó füleki várkapitányokat, apát és fiát, mindkettőjük Koháry István. Míg az apa Füleken főkapitány volt, addig fia Nagyszombatban, később Bécsben tanult. Édesapja halála után az ifjabbik Koháry István vette át a füleki főkapitányi tisztséget és szolgált egészen 1682-ig, amikor vár és a végvári mezőváros is gyakorlatilag lerombolásra került. Ám ő volt az, aki 8 év múlva, 1690-ben újratelepítette Füleket, és újabb 35 évbe telt, míg megépíttette a templomot, ami 1725-re el is készült. A füleki katolikus templomnak a következő évben beszakadt a mennyezete, majd újabb öt évig tartott, mire működőképessé vált a füleki templom – majd 1730-ra sikerült végleg megépíteni.

Agócs Attila a 300 évvel korábbi események után arról szólt, mit tesz ma a városvezetés Fülekért. „Mindig nagy lehetőség ez a beszéd arra, hogy pár szóban arról is beszámoljunk, mi mit csinálunk. Azt gondolom, nagyon fontos elmondani, hogy sikerült egy kistérségi szolgáltató központot létrehoznunk, ahol a környékbeli falvaknak már nem csak alapvető hivatali szolgáltatásokat kínálunk, hanem egy sokkal komplexebb szolgáltatás csomagot” – fogalmazott. Mint mondta, nagyon jó és fontos az együttműködés Besztercebánya megyével, a megyei elnökkel, a megyei képviselőkkel. „Jelenleg öt sikeres projektünk van az integrált területfejlesztési csomagban. Idén befejezzük mintegy 3 millió euróért a Városháza felújítását, további kettőt elkezdünk az integrált területi csomagból, a harmadikat jövőre, így ezekben az években mintegy 8 millió eurót tudunk Füleken beruházni, ami ebben az egyébként nem könnyű gazdasági helyzetben nagyon nagy szó” – emelte ki a polgármester.

A Füleki Városnapok alkalmából azt is kiemelte, igyekeznek Fülekhez kötődő, innen elszármazott művészeket meghívni, akik évről évre garantálják a magas színvonalú, szórakoztató műsorokat.

Kiemelt egy újabb sikert Fülek életében, ami nagyon fontos a helyieknek: ez pedig az FTC, a helyi futballklub. „Azt gondolom, hogy sporttörténetet írunk azzal, hogy idén először a fülekiek a harmadik ligában megélik, hogy élőben közvetíti a vasárnapi meccset a szlovák televízió a füleki sportklub stadionjából. Ez egy hatalmas dolog, kérem önöket, jöjjenek ki a meccsre, az elszármazottakat pedig biztassák, hogy nézzék meg a tévében, és szorítsunk együtt az FTC-nek” – mondta Agócs Attila.

A Palóc Napok és Füleki Városnapok részletes programja ITT olvasható.

SZD/Felvidék.ma