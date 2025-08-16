Home Hitélet Magyar zarándokokkal a nyitrai Kálvárián
Hitélet

Magyar zarándokokkal a nyitrai Kálvárián

A szombati szentmisék főcelebránsa a magyar nyelvű hívek számára a kalocsa-kecskeméti érsek volt

SZE
SZE
Nagyboldogasszony búcsú a nyitrai Kálvária-dombon (Fotó: Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma, archív)

Ezen a hétvégén több ezer zarándok gyűlik össze a nyitrai Kálvárián, ahol megkezdődik a hagyományos Mária-zarándoklat a Nagyboldogasszony ünnepére. A nyitrai római katolikus plébánia – Kalvária és a nyitrai Isten Anyja Missziós Ház verbistái a nyitrai püspökséggel együttműködve változatos lelki programot és lehetőséget biztosítanak a zarándokoknak a bűnbocsánat szentségének felvételére mindkét napon – tájékoztatott a nyitrai püspökség.

A szombati szentmisék főcelebránsai a magyar nyelvű hívek számára a kalocsa-kecskeméti érsek-metropolita Bábel Balázs, a szlovák hívek számára pedig a nyitrai segédpüspök Peter Beňo.

Vasárnap (augusztus 17.) a zarándoklat ünnepélyes szentmisével ér véget, amelyet Viliam Judák nyitrai püspök celebrál.

A zarándoklat a nyitrai kálváriára hosszú hagyományokkal rendelkezik. Gustíni János, nyitrai püspök 1765. december 20-i oklevelében kötelezte Nyitra lakóit, hogy minden év augusztus 15-én a városi plébános vezetésével zarándoklatot tartsanak a Nagyboldogasszony ünnepére. Gustíni püspök bevezette azt a ma is fennmaradt szokást, hogy a kálvárián tartott ünnepi istentiszteleteket mindig a nyitrai püspök vezeti.

SZE/Felvidék.ma/TASR

