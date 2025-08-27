Bor, zene, bazilika-panoráma

Szeptember 5-én és 6-án ismét megtelik élettel a párkányi Duna-parti sétány: idén is megrendezésre kerül a város legnagyobb nyári rendezvénye, a régió ikonikus borfesztiválja. A Formás és a 3 Folyó Völgye Polgári Társulás közös szervezésében, a MOL–Új Európa Alapítvány támogatásával megvalósuló fesztivál az elmúlt három évben Borbolya néven vált ismertté, idén azonban új fejezet kezdődik – a rendezvény 3 Folyó Völgye Borfesztiválként folytatódik.

„A névváltással szerettük volna kifejezni, hogy ez a fesztivál a régió borainak ünnepe – a Duna, a Garam és az Ipoly völgyében termelt borok méltó bemutatója. Bízunk benne, hogy ezzel erősítjük a régiós borturizmust és a helyi brandet is” – mondta el Bokor Réka, főszervező.

A látogatók idén tíz borászat válogatott tételeiből kóstolhatnak, miközben egyetlen kóstolópohárral bebarangolhatják a teljes régió ízeit.

A borokat színes zenei program kíséri: pénteken a Budapest Bár, szombaton pedig a legendás Republic lép színpadra.

„A 3 Folyó Völgye Borfesztivál tökéletes találkozási pont: itt összeér a régió múltja és jelene, a helyi borászatok tudása és a közönség öröme. Ez egy olyan élmény, amit nem lehet kihagyni, s épp ezért tartom fontosnak, hogy a 3 Folyó Völgye Polgári Társulás minden eszközzel támogassa a borfesztivál létrejöttét” – tette hozzá a Bauer Ildikó, a társulás elnöke.

A fesztivál programja igazi élménykavalkád: óriásbuborék-show, tűzzsonglőr produkció, koncertek és hajnalig tartó DJ-szettek várják a közönséget.

A borok és a zene mellett a kézműves portékák vására is fontos része az eseménynek, csaknem 30 régióbéli kézműves termékeiből válogathatunk.

„Szeretnénk lehetőséget adni a helyi kézműveseknek és termelőknek, hogy szélesebb közönséggel ismertethessék meg termékeiket. Hiszünk benne, hogy a helyi termelők és alkotók támogatása az az út, ami mindnyájunk és a régió javát szolgálja” – emelte ki Bokor Réka.

Az ingyenes fesztivál a Komp Kávézó parkolójában, a párkányi Duna-parti sétányon várja az érdeklődőket, felejthetetlen panorámával az esztergomi bazilikára.

A szeptember 5-ei, pénteki program ITT, a szombati program pedig ITT érhető el.

A 3 folyó völgyében megtelik a szív és minden borospohár!

Sajtóközlemény/Felvidék.ma