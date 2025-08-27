A politikusok tiszteljék a tudósok munkáját!

A Munkáltatók Országos Szövetsége (RÚZ) felszólította a politikusokat, hogy tiszteljék a tudósok munkáját, és ne akarják kétségbe vonni a tudományos tényeket. A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) elleni támadások rendkívül nyugtalanítóak, a kutatók munkájának becsmérlése romboló hatású, aláássa a tényekbe vetett hitet, utat nyit az álhíreknek és a félretájékoztatásnak – közölte állásfoglalásában a munkaadók szövetsége.

„Elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy a tudományos tények tagadása vagy megkérdőjelezése ekkora teret nyerjen. A politikusoknak fel kell hagyniuk a tudományos eredmények megkérdőjelezésével” – szögezte le Jozef Špirko, a munkáltatók szövetségének alelnöke.

A szövetség emlékeztet,

hogy a tudományos munka a fejlődés motorja és természetes része a kételkedés, az eredmények ellenőrzése, de ehhez semmi köze a politikai küzdelmeknek és ellentéteknek.

Ellenkezőleg, a tudományos munkák eredményét a felelős politikai döntések meghozatalánál fel kell használni.

A RÚZ arra is figyelmeztet, hogy a mostani gazdasági kihívások, a konszolidációs intézkedések és az állami intézményekbe vetett megrendült társadalmi bizalom idején a politikának a tényekre kell támaszkodnia, nem az indulatokra és a populizmusra.

Ezért felszólítja a politikusokat, tartsák tiszteletben a tudományos eredményeket és hagyjanak fel a kutatók sértegetésével.

Peter Kotlár, a koronavírus-járvány kezelésének kivizsgálására kinevezett kormánybiztos hétfőn (augusztus 25.) kijelentette, számára nem mérvadó a Szlovák Tudományos Akadémia mRNS-vakcinákról készített elemzése, és szerinte az akadémiának nincs megfelelő tanúsítványa a vakcinaelemzés elvégzéséhez.

TASR/Felvidék.ma