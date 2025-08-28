Támogatásáról biztosította a Szlovák Rektori Konferencia az akadémia kutatóit

Támogatásáról biztosította a Szlovák Rektori Konferencia (SRK) a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) munkatársainak igyekezetét, hogy szakmai érvekkel és tényekkel alátámasztott tudományos ismeretekről tájékoztassák a lakosságot.

Állásfoglalásában leszögezi, hogy az akadémia az első számú tudományos központ az országban és kutatói a nemzetközi szabályozás és a tudományos kutatás etikai kódexe szerint járnak el.

Vladimír Hiadlovský, a rektori konferencia elnöke hozzátette, állásfoglalásuk célja, hogy nyíltan és egyértelműen kiálljanak az akadémia és a kutatók mellett, a szlovákiai tudományos kutatások védelme és támogatása érdekében.

„A tudományos kutatómunka képezi a társadalom, a gazdaság és az oktatás fejlődésének alapját.

Az egyetemek és a kutatóműhelyek feladata, hogy a tudás, a szakmai felkészültség és a tisztesség oldalán álljanak. Fontos, hogy a nyilvánosság is érezze, a tudóstársadalom egységes és tagjai kölcsönösen támogatják egymást” – tette hozzá Hiadlovský.

TASR