A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának szeptember 7-ei előzetese

A Pátria Rádió katolikus vallási műsora szeptember 7-án, vasárnap reggel jelentkezik új műsorával. A tartalomból.

A világ magyarsága idén is Szent István királyra emlékezett augusztus 20-án. Ezen a napon a pozsonyi koronázódómban, a Szent Márton-dómban, a pozsonyi főegyházmegye székesegyházában hagyományosan ünnepi magyar szentmise keretében idézték fel első királyunk művét, időszerűvé téve élete példáját.

A mise főcelebránsa és szónoka Gál Hunor atya volt Erdélyből. A vendéglátó pedig Molnár Tamás atya, Pozsony magyar katolikus lelkipásztora. Ennek a szentmisének rövidített hangfelvételét sugározzuk műsorunkban.

Szerkesztő: Ürge Tamás. Adásidő: 2025. 09. 07. vasárnap 7.05. Ismétlés: 2025. 09. 08. hétfő 13.05.

