Idén is várják a híveket Alsóbodokra, az Esterházy János Zarándoknapra

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont szeptember 12–13-án ismét megnyitja kapuit mindazok előtt, akik méltó módon szeretnének tisztelegni Esterházy János, a felvidéki magyarság vértanú politikusa emléke előtt.

A kétnapos zarándoknap Esterházy János halálának 68., valamint végső nyugalomra helyezésének 8. évfordulóján kínál alkalmat a közösségi találkozásra, lelki elcsendesedésre és imádságra.

A rendezvény gazdag lelki és kulturális programmal várja a zarándokokat és minden érdeklődőt, hogy közösen mélyítsék el ismeretüket a hitvalló politikus életéről és örökségéről.

A pénteki vigíliai események szentmisével veszik kezdetüket, majd kulturális program várja az érkezőket: megnyitják a Keresztény ünnepek című fotókiállítást, valamint Esterházy-Mycielska Mária „Antigoné” című drámájából hallhatnak részletet Varga Gabriella színművész tolmácsolásában. Este gyertyafényes keresztúti ájtatosságra hívják a híveket, amelyet imavirrasztás követ a békéért.

A szombati nap középpontjában a zarándoklat és az ünnepi liturgia áll. A hagyományos gyalogos zarándoklat Bábindról Alsóbodokra indul, majd a zarándokközpontban megnyitóval és beszámolóval kezdődik a nap.

A résztvevők tanúságtételek és előadások által mélyíthetik el Esterházy János életének és örökségének megértését.

A program része a Hűség keresztútjának imádságos bejárása és az Esterházy János-emlékérem ünnepélyes átadása is.

A zarándoknap csúcspontját a délután 15 órakor kezdődő hálaadó szentmise jelenti, amelyet Mons. František Rábek, nyugalmazott szlovák tábori püspök mutat be.

A szertartáson a Gímesi Alapiskola Gyermekkara működik közre Varga Imre karnagy vezetésével.

A zarándoknap részletes programja ITT érhető el.

Az esemény védnöke Mons. Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye magyar hívekért felelős püspöki helynöke.

További információ a zarándokközpont honlapján, valamint a közösségi oldalán található.

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt és zarándokot a méltóságteljes eseményre.

BN/Felvidék.ma