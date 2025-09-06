Hétfőn rajtol az egy hétig tartó Honti Kulturális Napok

A hagyományokat követve szeptember második hetében szervezik meg Ipolyságon a Honti Kulturális Napokat. Idén egy héten át színes programokkal várják az ipolyságiakat és az Ipoly menti városba látogatókat. A hagyományokra, a helyi értékekre, a kulturális örökségre is alapozó Honti Kulturális Napok Ipolyság és a régió egyik legnagyobb kulturális rendezvénye. A 43. alkalommal megrendezett eseményfolyam szeptember 8-án kezdődik és szeptember 14-én este zárul.

Ipolyság városában nagy múltra tekint vissza a Honti Kulturális Napok.

A mintegy félévszázados rendezvényfolyam egyfajta összművészeti fesztiválnak is nevezhető, amely programkínálat tartalmaz többek között képzőművészeti, komolyzenei és irodalmi előadásokat, színházi bemutatót, táncházat, koncerteket, kirakodóvásárt és gyerekfoglalkozásokat. Mindeközben végigkóstolhatjuk a helyi gasztronómiát és a nógrádi-honti régió legjobb borait

– olvasható a rendezvény hivatalos közösségi oldalán.

A kísérőrnedezvények sora hétfőn veszi kezdetét, a vásári kavalkáddal egybekötött koncertek sora pénteken kezdődik. Az egy hét alatt szinte a város összes intézménye és szervezete valamilyen szinten bekapcsolódik a rendezvényfolyamba.

A hét nap alatt számos helyszínen várják a látogatókat az izgalmasabbnál izgalmasabb események. Hétfőn délután 16.30 órai kezdettel a leendő Bartók Béla Kulturális Központ épületének nyilvános bemutatása és bejárása valósul meg.

Mint a közösségi oldalon fogalmaznak,

a nyilvános helyszíni bejárás során az érdeklődők részletes információkat kaphatnak a tervezett rekonstrukcióról, ill. annak várható hozadékairól a város és lakói számára.

Az uniós forrásokból épülő leendő kulturális központról ITT, ITT és ITT írtunk már korábban. Az este a városból elszármazott Norbi Kovács és Jaroslav Olin Nejezchleba ad koncertet a Bartók Béla téri volt zsinagógában.

Kedden az irodalomé és a színházé lesz a főszerep. Irodalmi beszélgetések és felolvasások IV. –Otthon a nagyvilágban címmel Ipolyságról származó személyekkel beszélget N. Tóth Anikó. A beszélgetős délután vendége Gyurász Marianna költő, biológus és Hunčík Péter író, pszichiáter. 13.00 órától a diákokat, majd 17.00 órától pedig a nagynyilvánosságot várják a Menora Saag Centrum Artis épületében megvalósuló beszélgetésre. Este a városháza színháztermében az Ernelláék Farkaséknál című darabot mutatják be.

Szerdán a helytörténetre összpontosítanak. Az Ipolysági Városi Könyvtárban mutatják be Kapusta Krisztina Csend van… az ipolysági ortodox zsidó temetőben című kötetét, amely a helytörténész több éves kutatómunkáját összegzi. Az estét a volt zsinagóga épületében a Beliczay Vonósnégyes komolyzenei koncertje zárja.

Csütörtökön Ságraforgó címmel gyermekszínjátszók fesztiváljának ad otthont a városháza színházterme. Délután ugyancsak a díszteremben tartják meg a városi kitüntetések ünnepélyes átadását.

Szeptember 12-től, péntektől indul a vásári forgatag a városháza előtti téren. Mára már hagyomány, hogy a Honti Kulturális Napok keretében a zsinagóga épületében neves képzőművészek tárlatát nyitják meg.

Idén az ipolysági születésű Fajčík Éva Aki fél, az ne menjen az erdőbe elnevezésű kiállítását nyitják meg péntek délelőtt.

A fiatal és igen tehetséges festőművésznek legutóbb Selmecbányán nyílt önálló tárlata.

A Fő téren felállított nagyszínpadon a testvértelepülések kulturális formációi lépnek fel, az Ilyenek vagyunk – nemzetközi folklórkaraván is bemutatkozik. Majd A Karthago, a Bikini, és Peter Cmorik Band ad koncertet. Mindeközben a városháza udvarán újra kinyílik a Honti Borudvar kapuja, ahol majd a helyi és környékbeli neves borászok kínálják a finom nedűiket.

Szombat délután a hagyományőrző csoportoké a színpad, majd mások mellett Zuzana Smatanová és a Republic lép fel. Szeptember 13-án a Biéta étterem melletti parkban kopjafát állítanak Szent Hubertusz és az elhunyt ipolysági vadászok tiszteletére.

Vasárnap délelőtt a Honti Kálvárián tartják meg az ünnepi szentmisét 9.30 kezdettel szlovák nyelven, majd 11.00 órai kezdettel magyarul. A 43. Honti Kulturális Napok zárónapján a városháza előtti téren a helyi zenekaroké lesz a főszerep délutántól késő estig.

A hétvége három napján a legkisebbek számára számos programmal készülnek. Magyar és szlovák nyelvű gyermek színházi előadások, kézműves foglalkozások, népi játékok és egyéb attrakciók várják őket a hétvégén. Vasárnap városnéző kisvonattal barangolhatják be Ipolyságot.

További részletek és tájékoztatás a 43. Honti Kulturális Napok rendezvényfolyam hivatalos közösségi oldalán olvasható.

Portálunkon több eseményről is külön beszámolunk a következő héten!

Pásztor Péter/Felvidék.ma