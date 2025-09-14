Fajčík Éva misztikus kiállítása az ipolysági zsinagógában

Mára már hagyomány, hogy a Honti Kulturális Napok keretében nívós kiállítást rendeznek az ipolysági Menora Saag Centrum Artis épületében. Az idén 43. alkalommal megszervezett eseményfolyamon az ipolysági születésű Fajčík Éva festményeiből nyitottak tárlatot a volt történelmi zsinagóga falai között.

Már a kiállítás címe is a misztikumra utal. Az Aki fél, az ne menjen az erdőbe elnevezésű tárlat főleg nagyobb méretű festményeket ölel fel. A különleges technikával készült alkotásokat a tematika mentén komor, sötétebb színek jellemzik. Üde foltként jelennek meg a sárga, piros színek. Mindennek jelentése is van.

A legtöbb kiállított művön az erdő, erdei részletek, a mesebeli táj, a misztikum elevenedik meg. Fajčík Éva művészetére mindez nagyon is jellemző. A tájrészletek mellett női alakok figyelhetőek meg a vásznakon. A művész előszeretettel ábrázolja a női nemet, akár puszta természeti szépségében is.

A Prágában élő és alkotó fiatal festőművész ipolysági tárlatát Kutak Adrienn, keramikusművész rendezte be. Az ünnepélyes megnyitón szintén Kutak Adrienn mutatta be Fajčík Évát, ismertette művészeti pályájának főbb mozzanait.

Fajčík Évának Európa számos kiállítótermében volt már tárlata. Szlovákiában legutóbb idén júliusban a selmecbányai Július Binder Galériában mutatták be műveit. Szülővárosában önálló kiállításai mellett több csoportos tárlatra is elhozta már alkotásait.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma