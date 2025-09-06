Fico: Olyan rendszer kell, amely biztonságos energiaellátást biztosít

Szlovákia minden olyan döntést meghoz az energetika területén, amely jót tesz a szlovák szuverén politikának. Ezt Robert Fico (Smer-SD) szlovák kormányfő jelentette ki pénteken, a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón. A szlovák miniszterelnök szerint olyan rendszert kell kialakítani, amely megfelelő áron minden országnak biztonságos és minőségi energiaellátást biztosít.

Fico szerint továbbá egyes országoknak nem lenne szabad olyan intézkedéseket foganatosítaniuk, amelyek ártanak más országoknak.

Fico azt üzente Zelenszkijnek, hogy

Ukrajnának és Szlovákiának is joga van arra, hogy védje a nemzeti érdekeit, de ezt nem teheti úgy, hogy mások nemzeti érdekeit közben megsérti.

„A Szlovák Köztársaság nagyon szuverén módon fog viselkedni. Az ukrán partnerekkel való együttműködésünk során is olyan megoldásokat fogunk keresni, amelyek jót tesznek a szuverén szlovák politikának. De nem akarunk olyan játszmák részévé válni az energetika területén, ahol megmondják, mit nem lehet, mert az politikailag ilyen, és mit kell, mert az politikailag olyan. Elutasítjuk ezeket a játszmákat” – hangsúlyozta.

Zelenszkij a sajtótájékoztatón kijelentette:

Ukrajna készen áll arra, hogy közös projekteken dolgozzon Szlovákiával, ahogy a kőolaj- és gázellátás biztosítására is. De orosz kőolajról és gázról nem lehet szó, mivel Ukrajna háborúban áll Oroszországgal.

„Készek vagyunk biztosítani Szlovákia és más partnereink energetikai stabilitását, ezenkívül közös projekteket akarunk” – közölte.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Zelenszkij szerint igazából nem akarja befejezni a háborút. Különben nem kérné Ukrajna szomszédaitól, hogy energiablokádot vezessenek be. A szlovák miniszterelnök azonban cáfolta, hogy a tárgyalások Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Ukrajna energiablokádjáról szóltak volna. „Elsősorban a szlovák-orosz kétoldalú együttműködés kérdéseire összpontosítottunk” – mondta Fico.

