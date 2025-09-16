Emlékét megőrizzük, áldozatkészségét nem feledjük…

Szeptember 12-én hosszas, súlyos betegség után elhunyt Frideczky János, akinek nagylelkűsége, közösségépítő szerepe példaértékű a felvidéki magyarság számára. Azok egyike volt, vagy talán az egyetlen, aki saját vagyonával, anyagi hátterével, kapcsolataival, összeköttetéseivel önzetlenül segítette közösségünket.

Családi indíttatását, származását, ősei örökségét vállalva, ahhoz híven élte életét itthon, majd külföldön is. Vele találkozni, beszélgetni mindig élmény volt, mert egyként tudott érdekeset, addig ismeretlent mondani a régi, nagypolgári pozsonyi életről és értelmes eligazítást adni a világ mai dolgairól.

Frideczky János 1941-ben született Pozsonyban olyan családba, amely a történelem során számos kiválóságot adott a nemzetnek.

Építészmérnöki oklevelet szülővárosában szerzett, és fiatal éveiben a pozsonyi magyar kulturális és diákélet meghatározó egyénisége volt. Az ország idegen megszállása, 1968 után Nyugat-Németországba távozott, tervezőirodát működtetett, hamar beilleszkedett a magyar emigránsok közé, együttműködött a Szabad Európa Rádióval, az emigránsok Nemzetőr című folyóiratával. A rendszerváltoztatás után azonban az első lehetséges alkalommal visszatért szülővárosába. Ezután megkezdte családjuk elkobzott, jelentős vagyonának, tulajdonának visszaszerzését, és nem kis anyagi befektetéssel a pozsonyi, de lényegében az egész felvidéki magyarság egészének találkozóhelyet biztosító teret alakított ki a főváros szívében. Szívügye volt a Pozsonyi Casino, amelyet a Széchenyi István által 1836-ban meghonosított mintára egykor ősei alapítottak meg Pozsonyban, majd azt 1945 után betiltották. A Casino hivatalos,1999-es megnyitása után az eredeti hagyományokat és szellemiséget követve indította el a működését ugyanolyan küldetéssel, mint ahogyan régen is volt.

Így lett a pozsonyiak rendszeres találkozásainak, érdemleges beszélgetéseinek helyszíne, de kulturális programok, bemutatók, író-olvasó találkozók is szerepeltek a programokon.

Ugyancsak a felújított, monumentális épületben adott helyet a Diákhálózat irodáinak, a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumnak és minden igyekezetével támogatta a pozsonyi magyar egyetemistákat. Rendkívül hasznos kezdeményezése volt részéről a Video Alapítvány megszervezése, amely által segítette a szórványban működő iskolákat, iskolabuszokat működtetett, táborokat szervezett.

Frideczky János érdemeit több díjjal ismerték el, megkapta a Magyar Örökség-díjat, a Vitéz rend ezüst érdemkeresztjét, a Szlovák Kormány aranyplakettjét.

Örökségét közösségünk kötelessége továbbvinni, kedves, szívélyes egyéniségének emlékét pedig megőrizni, nem feledve mindazt, amit önzetlenül a felvidéki magyarságért tett!

(BM/Felvidék.ma)