113 éves üzenet a múltból

A lőcsei gimnázium tornyából került elő időkapaszula

Fotó: J. Francisci-Rimavský Gimnázium/ Filip Koperdák

Eperjes megye közösségi oldalán tette közzé, hogy a lőcsei gimnázium épülete tornyában időkapszulát találtak. A hajlított fémlemez tartalma mára már ismert: két kecskeméti kőműves üzente a jövőnek egy korabeli újság lapszélein, hogy éljen a szociáldemokrata munkásság.

A J. Francisci-Rimavský Gimnázium tornya statikai meghibásodása miatt felújításra szorult. A felújítás során egy időkapszulát találtak, amit szakértői vizsgálatra küldtek. Ennek eredményét tették közzé a megye Facebook-oldalán. Eszerint a Magyar Alföld című lap 1912-es évi egyik lapszáma került elő, amelynek széleire két munkás sajátkezűleg üzeneteket is írt.

Kopa Dénes és Kovács Mihály kecskeméti kőművesek a Magyar Alföld 1912-es évi november 3-ai lapszámára rótták soraikat. Ebből kiderült, hogy az Alföldről érkeztek Lőcsére a gimnázium tornyának stukkódíszeit megfaragni, a novemberi 6 fokos hidegben, 80 filléres órabérért – mert Lőcsén nem találtak ehhez mesterembert.

„Ezen lapot mi,  kecskeméti kőmívesek helyeztük el, miután… megcsináltuk. Mink ugy letünk idehozatva, mert itt Lőcsén díszvakoló kőműves nem volt…” – olvasható részlegesen a megsárgult lapok szélein. Ezen felül Kopa Dénes kőműves azt írta a lap jobb szélén, hogy éljen soká, aki ezt megtalálja, míg a bal oldalon Kovács Mihály kőműves azt üzente a jovőbe, hogy éljen a szociáldemokrata munkásság.

Az Eperjes megye fenntartása alá tartozó lőcsei gimnázium építési munkálatai 1911-ben kezdődtek, Hajós Alfréd tervei alapján. A szecessziós épület az ikonikus toronnyal együtt 1913 augusztusában készült el. Az első diákok 1913. szeptember 4-én ültek be az iskolapadokba. Felvidék cseh megszállása után. 1919-ben a gimnázium csehszlovák fennhatóság alá került. A klasszikus gimnáziumot reálgimnáziummá alakították át, és a Vavro Šrobár Csehszlovák Állami Reálgimnázium nevet kapta. Az 1937/1938-as tanévben átnevezték Lőcsei Állami Szlovák Reálgimnáziumra, amely 1988 óta viseli Ján Francisci-Rimavský költő nevét.

