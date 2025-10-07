Szlovákia már a 14. katonai segélycsomagot készíti elő Ukrajna számára

Szlovákia újabb katonai segélycsomagot készít elő Ukrajna számára, amely utászi és aknamentesítési segítséget nyújt Kijevnek – jelentette be hétfőn Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter Kijevben, a nemzetközi védelmi ipari fórumon mondott beszédében.

A hírről a TASR hírügynökség az RBC Ukraine, az Interfax Ukraine, az Ukrán Pravda hírportál és az ukrán védelmi minisztérium Telegram közösségi médiában közzétett információi alapján tájékoztatott.

Kaliňák a fórumon közölte, hogy Denisz Smihal ukrán védelmi miniszterrel memorandumot írtak alá a 14. segélycsomagról, a megállapodás értelmében Szlovákia utászi és aknamentesítési segítséget nyújt Ukrajnának. Az ukrán védelmi minisztérium tájékoztatása szerint Szlovákia öt Božena aknamentesítő berendezést, és további katonai, illetve nem katonai felszerelést szállít Ukrajnának.

Kaliňák közölte továbbá, azért utazott Kijevbe, hogy további projektekről egyeztessenek Smihallal „a már amúgy is kiterjedt védelmi együttműködés” bővítéséről.

Kaliňák emlékeztetett, hogy Robert Fico miniszterelnök (Smer-SD) nemrég találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és a védelmi együttműködést jelölték meg a negyedik kormányközi találkozó egyik fő témájául.

2022 februárja óta Szlovákia 13 katonai segélycsomagot nyújtott Ukrajnának, összesen 671 millió euró értékben. A 14., 40,3 millió euró értékű csomagot 2023 novemberében elutasította a Fico-kormány.

TASR/Felvidék.ma