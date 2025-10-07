Home Kitekintő Donald Trump: nem akarok eszkalációt látni!
Donald Trump nem akar eszkalációt látni az orosz–ukrán háborúban, és ennek megfelelően hozza meg a döntést nagy hatótávolságú rakéták rendelkezésre bocsátásáról – az amerikai elnök erről hétfőn a Fehér Házban beszélt.

Donald Trump újságírók előtt közölte: közel áll ahhoz, hogy meghozza a döntést a Tomahawk-rakétákkal kapcsolatban, amelyek a NATO-n keresztül juthatnak rendeltetési helyükre. Hozzátette, hogy

az eszközök felhasználásával kapcsolatban fel fog tenni kérdéseket, amelyek arra irányulnak majd, hogy az eszközök hol és milyen módon kerülnek felhasználásra.

Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban megismételte, hogy soha nem lett volna szabad elkezdődnie, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy mindkét oldal, Oroszország és Ukrajna rossz helyzetértékelése vezetett a háborúhoz.

„Senki nem áll jól abban a háborúban”

– jegyezte meg Donald Trump.

MTI/Felvidék.ma

