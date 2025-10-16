Év végéig elkészülhet az új szlovák katonai egyenruha és felszerelés

Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter 2025 végéig szeretné bemutatni a katonák teljesen új felszerelését. A miniszter ezt azután jelentette be, hogy a minisztérium szerződést kötött a horvát Alan ügynökséggel a szlovák katonák új egyenruhájának gyártásához szükséges anyagok szállítására vonatkozóan – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a védelmi minisztérium kommunikációs osztálya.

„A Horvátországgal való együttműködés alátámasztja a stratégiai partnerség fontosságát, aminek köszönhetően jelentős megtakarítást érhetünk el a hadsereg felszerelésének korszerűsítése során” – mondta Kaliňák, aki Ivan Anušič horvát miniszterrel közösen személyesen jelen volt a szerződés aláírásánál Brüsszelben, a NATO minisztertanácsának ülésén.

Az összes egyenruha anyagát a speciális anyagok gyártására szakosodott horvát ügynökség szállítja, melyek a minisztérium tulajdonát képezik majd.

A szerződés értelmében a minisztérium folyamatosan szállítja az anyagot a szlovákiai vállalatoknak és cégeknek, amelyek a katonai egyenruhák egyes részeit varrják. A kormány szeptemberben hagyta jóvá a több mint 36,7 millió (áfa és egyéb költségek nélkül) euró értékű beszerzést. Az egyenruhákat az M. R. Štefánik nevét viselő katonai akadémián tervezték meg.

TASR/Felvidék.ma