Home Itt és Most Év végéig elkészülhet az új szlovák katonai egyenruha és felszerelés
Itt és Most

Év végéig elkészülhet az új szlovák katonai egyenruha és felszerelés

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Védelmi Minisztérium, FB

Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter 2025 végéig szeretné bemutatni a katonák teljesen új felszerelését. A miniszter ezt azután jelentette be, hogy a minisztérium szerződést kötött a horvát Alan ügynökséggel a szlovák katonák új egyenruhájának gyártásához szükséges anyagok szállítására vonatkozóan – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a védelmi minisztérium kommunikációs osztálya.

„A Horvátországgal való együttműködés alátámasztja a stratégiai partnerség fontosságát, aminek köszönhetően jelentős megtakarítást érhetünk el a hadsereg felszerelésének korszerűsítése során” – mondta Kaliňák, aki Ivan Anušič horvát miniszterrel közösen személyesen jelen volt a szerződés aláírásánál Brüsszelben, a NATO minisztertanácsának ülésén.

Az összes egyenruha anyagát a speciális anyagok gyártására szakosodott horvát ügynökség szállítja, melyek a minisztérium tulajdonát képezik majd.

A szerződés értelmében a minisztérium folyamatosan szállítja az anyagot a szlovákiai vállalatoknak és cégeknek, amelyek a katonai egyenruhák egyes részeit varrják. A kormány szeptemberben hagyta jóvá a több mint 36,7 millió (áfa és egyéb költségek nélkül) euró értékű beszerzést. Az egyenruhákat az M. R. Štefánik nevét viselő katonai akadémián tervezték meg.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Novemberben indul a Pozsony–Kassa repülőjárat

Az egészségügyi miniszter elítélte a kórházakat ért bombafenyegetéseket

Vallo: a választás elhalasztására vonatkozó javaslattal azt tesztelik,...

Tomáš: a kormányzati ciklus meghosszabbításához alkotmányos többségre van...

2026-ban a gyermekgondozási segély meghaladhatja az 500 eurót

A parlamenti ciklust is 5 évesre bővítené a...

A belügyminiszter szerdán találkozik a Szlovákiai Városok Uniójával

Válságban vannak a fürdők, áfacsökkentést sürgetnek a kormánynál

Szerdától tovább tartanak a parlamenti ülések, pénteken nem...

Szövetségben a borászokkal az aranysárgulás ellen

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma