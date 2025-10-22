Országos és helyi hírekről is olvashatunk a Kürtös legújabb számában

Megjelent a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya közéleti-társadalmi havilapjának októberi száma. A tartalomból:

A közéleti témák sorát a Csemadok tisztújító közgyűléséről szóló beszámoló nyitja. Mint ismeretes, az ipolynyéki kultúrház adott otthont a Csemadok közgyűlésének, amely Kiss Beátát választotta meg országos elnökének.

Az ipolybalogi Bukréta folklórcsoport tagjai közös kirándulást szerveztek Drégelypalánkra. Az összetartozást erősítő alkalomról szól Az élő népdal összeköt határon innen és túl című írás.

Bussán október elején az egykori hagyományokat folytatva szüreti ünnepséget szerveztek.

Csáky Pál rendhagyó irodalomórát tartott az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskolában. Az ipolynyéki tanintézmény csatlakozott a Tudós leszek – Kis kutatók éjszakája című rendezvényfolyamhoz.

A Csemadok országos tisztújító közgyűléséhez kapcsolódóan egy értékes tárlatot láthattak a kultúrház színháztermében. A Honvédmenház történetét ismertető tárlatot nem csupán a közgyűlés résztvevői, hanem a helyiek és a község alapiskoláinak tanulói is megtekintették. Maradva az iskoláknál, a novemberi lapszámban bemutatkozik az Ipolybalogi Művészeti Alapiskola táncszaka.

Kettős kerek évfordulóra gyűltek össze szeptember utolsó hétvégéjén Inám községben. Az esemény egyszerre állított emléket mons. Lénár Károly pápai káplánnak halála 20. évfordulója alkalmából, valamint a felvidéki meghurcolt katolikus papokra és hívekre való megemlékezések tíz éve indult hagyományának.

Az idei évben Ipolykeszi adott otthont az Őszirózsa magyarnóta-énekesek országos versenyének. A felvidéki versenyzők mellett az anyaországból, sőt, Erdélyből és Bécsből is érkezett nótakedvelő énekes az Ipoly menti kis faluba.

Folytatódik a Nagykürtösi járásban tevékenykedő Csemadok-alapszervezetek bemutatkozása. Az októberi lapban a csábi szervezetről tudhatunk meg részleteket.

Újra az alsósztregovai Madách-kastélyban gyűltek össze Madách tisztelői. Az értékes szakmai és irodalmi előadások mellett emlékfákat ültettek ki a kastély parkjában, továbbá bővült a Madách Pantheon is.

A kilencven évvel ezelőtt született Zs. Nagy Lajosra emlékeztek szülőfalujában, Zsélyben. A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend lovagjává avatták Dobos Péter atyát, aki a járás több településén végez szolgálatot.

Az októberi lapszámból sem hiányozhat Balga Zoltán atya állandó rovata, ahogy a kertészeti kisokos, valamint a könyv- és eseményajánló sem.

Pásztor Péter/Felvidék.ma