Elindult a XXXV. Palóc Napok és Füleki Városnapok programsorozata, amely idén is két részből áll. Az idei Palóc Napok első rendezvénye a XXX. Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál volt, amely július 24-én valósult meg a várudvarban.

A Palóc Napok és Füleki Városnapok augusztusi műsorai 13-án, csütörtökön kezdődnek és augusztus 16-ig, vasárnapig tartanak.

Fülek város idén ünnepli az első írásos említésének 780. évfordulóját. Ez alkalomból a város a szervezeteivel együtt négynapos, gazdag programkínálatot állított össze. A résztvevők a város különböző helyszínein – a templomtól a parkon át egészen a várig – élvezhetik a változatos programokat, beleértve az esti koncerteket is. Az ünnepségeken a CERV – Polgárok, Egyenlőség, Jogok és Értékek program támogatásának köszönhetően több tucat külföldi vendég is részt vesz.

A kultúrával, zenével és főleg szórakozással teli hétvége CSÜTÖRTÖKÖN délután kezdődik a Városi Honismereti Múzeumban A környék elfeledett öröksége – Hagyatékok a Vármúzeum gyűjteményéből c. kiállítás megnyitójával, a Cebrián és Hubay családokról szóló fényképkiállítással és előadással, amelyet a Fazekaš fivérek zenei fellépése követ. Este a Luminare Quartet vonósnégyes és Mórocz Virág operaénekesnő ad koncertet a római katolikus templomban.

PÉNTEKEN a várudvaron a hivatalos megnyitót és a város díjainak átadását követően a műsor Szvorák Katalin fellépésével folytatódik. Az est a zenei koncerteké lesz: a helyi Infinity Neoton Show műsorát a magyar zenei élet csillaga, Charlie és a Charlie Band követi a színpadon.

SZOMBATON a városi parkban a Történelmi családi délelőtt keretében különféle előadások, történelmi alkotóműhelyek, népi játékok, lovagoltatás, de íjászkodás török íjakkal, autentikus török kávézó és török mesélő is várja a gyermekeket és családokat.

A Sávolyi úton a helyi borászok is nyitott pincékkel várják a vendégeket.

Délután a felújított történelmi városháza is megnyitja kapuját, ahol az épület felújítását bemutató fotókiállítás megnyitójára, a füleki városháza időkapszulájának dokumentumait feldolgozó, szlovák és magyar nyelvű kötet bemutatására kerül sor, amelyet a Canarro együttes manouche swing koncertje egészít ki. Ezt a várudvaron a helyi és külföldi – lengyelországi, magyarországi és romániai – tánccsoportok fellépése követi. Este ugyanott a helyi Póker együttes és a népszerű DESmod zenekar ad koncertet.

A VASÁRNAP ünnepi szentmisékkel és körmenettel kezdődik, délután az FTC Fülek bajnoki labdarúgó-mérkőzést vív, a színház kedvelőit pedig Vaszary Gábor – Fényes Szabolcs – Szenes Iván: Az ördög nem alszik című zenés vígjátéka várja.

A több napos rendezvénysorozat a kulturális programok színes skáláját kínálja minden látogatónak. A zenés vígjátékon kívül a belépés minden programra ingyenes. A belépőjegyeket a színházi előadásra online az alábbi oldalon vagy személyesen a Füleki Városi Művelődési Központban lehet megvásárolni.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma