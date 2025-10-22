Egy séta képei a természet őszi színkavalkádjáról

A tejszerű reggeli köd felszállása után a napsugarak melege sétára hívogatja az embert. A kellemes napsütötte természet ilyenkor színpompás, szinte mesebeli tájjá változik.

Ki kell használni a kellemes időt, hiszen ilyentájt már minden napsütötte óra ajándék. Egy kellemes séta nem csupán a testet erősíti, a lélek megnyugvását is elősegíti.

Ha tehetjük, barangoljunk egyet a természetben. Barátokkal, családtagokkal, négylábú kedvenceinkkel, avagy egyedül gyönyörködjünk a természet őszi színkavalkádjában.

A képgalériánkkal Ipolyság közkedvelt helyeit járhatjuk be, felfedezve az őszi természet csodáit. Ellátogatunk a Honti Kálváriára, megállunk a városligetben, megcsodáljuk a városháza impozáns épületét, elmerengünk az Ipoly-parton, megpihenünk a Sóderoson, s végül a temetőben a szeretteink emlékére gyújtunk egy gyertyát, miközben az elénk táruló csodás tájban is gyönyörködünk.

Felvételeink október második felében készültek.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma