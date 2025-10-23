Novemberben kerülhet a kormány elé az egyenlő bérezésről szóló törvény

A Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium új törvényt készít elő a nők és férfiak azonos munka után járó egyenlő bérezéséről – jelentette be Erik Tomáš munkaügyi miniszter (Hlas–SD) a parlamenti kérdések óráján. A jogszabálytervezet már túl van a tárcaközi egyeztetésen, és várhatóan október végéig a kormányhivatal elé kerül, a kabinet pedig novemberben tárgyalhat róla.

„Egy új törvényt készítünk elő az Európai Unió irányelve alapján. Ezt legkésőbb 2026 júniusáig el kell fogadni, hacsak nem hosszabbítják meg a határidőt, mivel több ország is jelezte, hogy problémát jelent számára ennek a limitnek a teljesítése. Mi egyelőre úgy állunk, hogy határidőre teljesíteni tudjuk” – mondta Erik Tomáš.

A miniszter szerint

a törvény alapelve az, hogy azonos munkakörben mindenkinek azonos bér jár.

A megengedett eltérés mértéke legfeljebb öt százalék lehet, amelyet az Európai Bizottság négy kritérium alapján engedélyez: ezek a szorgalom, az erőfeszítés, a felelősség és a munkakörülmények.

„Ha az eltérés meghaladja az öt százalékot, akkor kötelező egyeztetést kell tartani a munkavállalók képviselői és a munkaadó között, és meg kell hozni a szükséges korrekciós intézkedéseket. A munkáltatók számára új kötelezettség lesz a bérstruktúra kialakítása is, amelyet rendszeresen ellenőriznek majd – a monitoringot a munkaügyi minisztérium, az ellenőrzést pedig a Nemzeti Munkaügyi Felügyelőség végzi. Amennyiben a szabályokat nem tartják be, szankciókra kell számítani” – tette hozzá a tárcavezető.

Tomáš hangsúlyozta, hogy

a munkavállalókat nem érheti hátrány vagy büntetés, ha élnek az őket megillető jogokkal.

Az új szabályozás alapján a munkaadóknak rendszeresen jelentéseket kell készíteniük a bérezési különbségekről. A száz főnél több alkalmazottat foglalkoztató cégeknek háromévente, a 150–250 fő közötti létszámú vállalatoknak kétévente, míg a 250 főnél több személyt foglalkoztató munkaadóknak évente kell majd ilyen jelentést benyújtaniuk.

A törvény a munkaerőpiaci átláthatóságot is növelni kívánja: a munkaadók kötelesek lesznek a hirdetésekben feltüntetni a fizetési sávot.

„A munkára jelentkezők már az állásinterjú előtt jogosultak lesznek ezekre az információkra, a cégek pedig nem kérhetik tőlük, hogy árulják el korábbi munkahelyükön kapott bérüket”

– hangsúlyozta Erik Tomáš.

BN/Felvidék.ma/TASR