Felújítják Komáromban a Gazda utcai bérlakásokat

Jelentős felújítás veszi kezdetét Komáromban a Gazda utca 4–6. szám alatti lakótömbben, ahol elsősorban nyugdíjasok által lakott bérlakások találhatók. A beruházás célja, hogy az épület korszerűsítésével javuljon a lakók életminősége és az épület energiahatékonysága.

A tervezett munkálatok során sor kerül a homlokzat hőszigetelésére és az azzal kapcsolatos felújításokra, a tető és a mennyezet hőszigetelésére, az erkélyek felújítására és hőszigetelésére. Kicserélik a nyílászárókat és új bejáratokat alakítanak ki, korszerűsítik a központi fűtést, valamint villámhárító rendszert telepítenek.

A kivitelezés a szerződés aláírását követően indulhat meg, és várhatóan a tavaszi hónapokban kezdődhet el. A kivitelezőnek a munkálatokat 12 hónapon belül kell befejeznie.

A beruházást az Állami Lakásfejlesztési Alap támogatja, amely kedvező feltételű, alacsony kamatozású kölcsönt biztosít a városnak. A hitel visszafizetésére 25 év áll rendelkezésre.

A város vezetősége a közeljövőben a szomszédos két lakótömb hasonló jellegű felújítását is tervezi, folytatva ezzel a szociális lakások korszerűsítését célzó programját – tájékoztatott a Komáromi Városi Hivatal.

SZE/Felvidék.ma/KVH