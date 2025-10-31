Az államtitkárok számának csökkentését javasolja az SaS

Az államtitkárok számának csökkentését javasolja az ellenzéki SaS, mert ezáltal hatékonyabb lenne az államigazgatás, emellett olcsóbb is. A javaslatot már beterjesztették a parlamentbe.

Elképzelésük szerint csak egy államtitkár lehetne az egyes minisztériumokban, indokolt esetben legfeljebb kettő, de csak akkor, ha több ágazat irányításáért is felel az adott tárca. Jelenleg ugyanis semmilyen korlátozás nincs az államtitkárok számát illetően.

„Most 36 államtitkár van, a javaslatunk minimum öttel csökkenti a számukat, úgy, mint az előző kormányzati ciklusban volt” – tartalmazza a javaslat.

„Az államtitkár feladata a miniszter munkájának segítése lenne, de a gyakorlat azt mutatja, hogy a számuk meghaladja az egyes tárcák reális szükségleteit” – állítja az SaS.

Arra is figyelmeztet, hogy egy-egy államtitkári poszt komoly költségeket jelent az államnak. „Nemcsak a fizetésükről van szó, hanem a hivataluk működtetéséről, az irodák műszaki felszereléséről és az alkalmazottaikról” – tette hozzá az ellenzéki párt. Becslése szerint a módosítás elfogadása évi 1,5 millió euró megtakarítást jelentene.

TASR/Felvidék.ma