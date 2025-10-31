Elindult a kezdők képzése a Dalia Kollégiumban

A Felföldi Dalia Iskola 2021-ben csatlakozott a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózathoz. Azóta Dalia Népfőiskolaként is működnek Gömörpéterfalán. Idén ősszel elindították a kezdők számára is a Dalia Kollégiumot, ahol magyar harcművészeti képzéseken vehetnek részt az érdeklődők. Az első oktatásra múlt hétvégén került sor, ahova a Felvidékről, Magyarországról és Kárpátaljáról is érkeztek.

A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány elnöke Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, központjuk pedig a lakiteleki Hungarikum Liget. Az alapítványban és a népfőiskolákban dolgozók célja a nemzeti összetartozás jegyében működő közösségek fenntartása, az értékfeltárás, az ismeretbővítés, a magyar identitás erősítése. Az alapítvány anyagilag is támogatja a szervezeteket a szabadegyetemek, táborok, tudományos előadások, koncertek és további kulturális programok megszervezésében.

A Felföldi Dalia Iskola egy magyar nemzeti harcművészetet oktató közösség, melyet Kopecsni Gábor vezet, aki közel két évtizede kutatja néprajzi módszerekkel a népi harci testkultúrát. A népi és katonai harci testkultúra elemeit felhasználva, valamint a verseny-, edzésvezetési és gyakorlati tapasztalatokra építve alkotta meg harcművészeti iskoláját. Nem egy korszak harcmodorát képviselik, hanem átfogó jelleggel évszázadok magyar harcművészeti tudásának jellemzőit egyesítik. Az iskola tananyaga hét fő tudásterületből, azaz „rovásból” áll: szablya, íj, fokos, bot, karikás ostor, hajítófegyverek és a magyar népi birkózások.

Az első hétvégén a szablyával és a bottal ismerkedtek a résztvevők. Kopecsni Gábor elméleti előadást tartott, de a gyakorlati edzéseket az iskola alelnöke, Lukáč Benjamin tartotta. Ő 2013 óta tanul Gábortól és úgy érzi, sok újat tudott átadni és megtanítani a Kollégiumra érkezőknek.

„Számomra azért fontos kezdőket képezni, megismertetni velük ezt a harcművészeti iskolát, mert így tovább lehet adni egy örökséget a fiatalságnak és ugyanígy a felnőtteknek is. A Dalia Iskola nekem egy családot jelent, ahol őszintén megélhetem a mindennapjaim, illetve a harcművészeten keresztül megélhetem a magyarságomat, ami szerintem egy hatalmas nagy kincs” – mondta el Benjamin.

A gyerekeknek külön edzést és foglalkozást tartottak. Ők az íjászattal, a hajítófegyverekkel ismerkedtek, vagy éppen fejlesztették a már meglévő tudásukat.

A tanulók sok új tapasztalattal tértek haza, s két hét múlva újra találkoznak a kezdő Dalia Kollégium második hétvégéjén a Magyar Közösségi Házban, Gömörpéterfalán.

Chovan Lilla/Felvidék.ma