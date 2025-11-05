Home Kitekintő Elhunyt Jenei Imre, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya
Kitekintő

Elhunyt Jenei Imre, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: MTI

Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt, valamint 1986-ban BEK-győzelemig vezette a Steaua Bucuresti csapatát.

A sportembert szerda reggel, nagyváradi otthonában érte a halál – számolt be róla az nso.hu.

Jenei Imre a Flamura Roşie Arad együttesében kezdte pályafutását, amellyel két bajnoki címet szerzett, majd a bukaresti Steauával további három bajnokságot nyert. A román válogatottban 1959 és 1964 között 12 alkalommal szerepelt, tagja volt az 1964-es tokiói olimpián részt vett gárdának.

Edzői karrierjét 1975 nyarán kezdte a Steauánál, amellyel 1986-ban megnyerte a Bajnokcsapatok Európa Kupáját.

Jenei Imre nyolc csapatot irányított, a Steaua mellett a Bihar FC-t, a Chindia Targoviştet, a Videotont, a Panionioszt, az Universitatea Craiovát. A román válogatott a vezetésével húsz év után jutott ki az 1990-es világbajnokságra, ahol a nyolcaddöntőben búcsúzott.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya 1992-1993-ban volt, a mérlege hat győzelem, négy döntetlen és négy vereség.

MTI

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Eljárás indult olyan TikTok-tartalmakkal kapcsolatban, amelyek öngyilkosságra késztethetnek...

Orbán Viktor: Magyarország nem támogatja és nem is...

Zelenszkij szerint az USA-nak nyitottnak kell lennie arra,...

Az Európai Bizottság szerint Ukrajnának pozitív a nemzeti...

Elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok korábbi alelnöke

A nemzetiségi, kisebbségi kérdéseket jelenleg lesöprik az asztalról

A szociális fejlődés előfeltétele a béke

Elhunyt Dominik Jaroslav Duka, nyugalmazott prágai bíboros

Csaknem négyezer templom újult meg a Kárpát-medencében

Megalakult az új koalíciós kormány Csehországban

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma